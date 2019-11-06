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مرض هانسن.. عدوى تستغرق 20 عاما لتطوير علامات الإصابة

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 03:00 م
مرض هانسن.. عدوى تستغرق 20 عاما لتطوير علامات الإصابة مرض الجذام
كتبت هند عادل

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مرض هانسن المعروف أيضًا باسم الجذام هو عدوى تسببها بكتيريا تسمى المتفطرة الجذامية تنمو هذه البكتيريا ببطء شديد وقد يستغرق الأمر ما يصل إلى 20 عامًا لتطوير علامات الإصابة.

ووفقا لموقع " cdc" يمكن أن يؤثر المرض على الأعصاب والجلد والعينين وبطانة الأنف الغشاء المخاطي للأنف، كما تهاجم البكتيريا الأعصاب، والتي يمكن أن تصبح منتفخة تحت الجلد.

bolezn-hansena-lepra-bolezn-hansena-simptomi-lechenie

 قد يؤدي ذلك إلى فقدان المناطق المتأثرة القدرة على الشعور باللمس والألم، مما قد يؤدي إلى إصابات، مثل الجروح والحروق عادة يتغير لون الجلد المصاب ويصبح إما أفتح أو أغمق وغالبًا ما يكون جافًا أو متقشر، مع فقدان الشعور، أو محمر بسبب التهاب الجلد.

إذا تركت دون علاج، فقد يؤدي تلف الأعصاب إلى شلل في اليدين والقدمين، في الحالات المتقدمة جدًا، قد يصاب الشخص بإصابات متعددة بسبب قلة الإحساس، وفي النهاية قد يستعيد الجسم الأرقام المتأثرة مع مرور الوقت، مما يؤدي إلى فقد واضح للأصابع والأصابع.

الجذام
الجذام

 

يمكن أن تحدث تقرحات القرنية والعمى أيضًا في حالة إصابة أعصاب الوجه، قد تشمل العلامات الأخرى لمرض هانسن المتقدم فقدان الحواجب وتشوه الأنف السرج الناجم عن تلف الحاجز الأنفي.

عادة ما يمنع التشخيص والعلاج المبكر الإعاقة التي يمكن أن تنجم عن المرض، ويمكن للأشخاص المصابين بمرض هانسن مواصلة العمل والعيش حياة نشطة بمجرد بدء العلاج، لم يعد الشخص معديا. ومع ذلك، من المهم للغاية إنهاء مجرى العلاج بالكامل وفقًا لتوجيهات الطبيب.


مرض هانسن

مرض الجذام

اعراض مرض الجذام

علاج مرض هانسن

خطوره مرض هانسن

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