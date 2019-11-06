محافظ بني سويف يشهد الاحتفال بالمولد النبوي بمسجد عمر بن عبد العزيز

بنى سويف هانى فتحى

شهد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف ،الاحتفال الديني الذي نظمته المحافظة بالتعاون مع مديرية الأوقاف"عقب صلاة المغرب"،إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف، بمسجد عمربن عبدالعزيز بمدينة بني سويف.

تضمن الاحتفال تلاوة بعض آيات من القرآن الكريم ،وكلمة لوكيل الوزارة حول الذكرى العطرة لمولد نبي الرحمة،والدروس المستفادة من هذه المناسبة وأهمية الاقتداء بالرسول الكريم،ومؤكداً على أن الطريقة المثلى في تذكر السيرة العطرة للنبي هي إبراز جوانب العظمة في شخصيته وأخلاقه ومواقفه ،ليتحقق بذلك الاقتداء بسنته واخلاقه وبإنسانيته والرحمة التي تعامل بها مع الناس كافة، والتي تتنافى مع السلوكيات والأفكار المتطرفة والهدامة التي تروج لها بعض الفئات الضالة المنتسبة زورا إلى الإسلام ،فيما اختتمت الاحتفالية بابتهالات دينية جسدت أخلاق وسماحة النبي صلى الله عليه وسلم

حيث هنأ المحافظ المستشار هاني عبد الجابر أهالي بني سويف بحلول الذكرى العطرة لمولد سيد الخلق الرسول صلى الله عليه وسلم ،داعياً المولي عز وجل أن أن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار والرخاء وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على شعبها بكل خير

حضر الاحتفال الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،واللواء محمد مراد نائب مدير الأمن،اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد،والدكتورمحمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ سيد عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية، والمحاسب وجيه عبد الرازق رئيس المدينة ،والمستشارأحمد عبدالجواد رئيس مجلس إدارة المسجد ،وبعض القيادات الأمنية والتنفيذية، وعلماء الأزهر والأوقاف، وجمع من المواطنين

من ناحية أخرى فاجأ "مساء اليوم الاربعاء" المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف مستشفى الحميات،متابعا مستوى الخدمة الصحية المقدمة بالمستشفى،حيث بدأ بتفقد قسم الطوارئ،متجولا بالأقسام الطبية،ومستفسرا من المرضي عن مستوى الخدمة العلاجية والطبية، ومستوضحا من الطاقم الطبي عن بعض الحالات المرضية ، مناقشا معهم ملفاتهم الصحية

وفي وحدة الغسيل الكلوي ، تفقد محافظ بني سويف كل المرضى الذين يتلقون الخدمة الطبية على ماكينات الغسيل ، ولم يقتصر الأمر على الاستفسار من المرضي عن حالاتهم المرضية وانما تطرق أيضا لظروفهم المعيشية،حيث وجه مكتبه بالتواصل مع بعض الحالات التي تعاني من ظروف معيشية لدعمها وتلبية متطلباتها الحياتية في إطار المتاح من امكانات وبما يلبي متطلبات الحياة الكريمة

وأثنى محافظ بني سويف على الطاقم الطبي ( أطباء وتمريض ) لتواجدهم وقيامهم بالخدمة الطبية بالشكل المطلوب ، مؤكدا على أن الطب مهنة الإنسانية في المقام الأول ،وواجب انساني قبل أن يكون وظيفة أو مهنة ،مشددا على أن صحة المواطن خط أحمر ، وأنه لن يسمح بأي تقصيرفي هذا الشأن ، وسيفاجئ كل المنشآت الصحية مساءا وصباحا... )،حيث أمر المحافظ بصرف مكافأة نصف شهر للطاقم الطبي بالمستشفى لتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد،وتشجيع المتميز ليحتذي بهم كل العاملين بالمجال الصحي في كل مستشفيات المحافظة