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متحدث: حادث طائرة امستردام نتيجة إطلاق صافرات الإنذار بطريق الخطأ

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 11:13 م
متحدث: حادث طائرة امستردام نتيجة إطلاق صافرات الإنذار بطريق الخطأ الطائرة
أ ش أ

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 أوردته شبكة "إيه بى سى نيوز" الإخبارية الأمريكية - "أن إرسال خدمات الطوارئ الهولندية بإعداد مكثفة إلى المطار الواقع بضواحى أمستردام جاء نتيجة لهذا الإنذار الخاطئ"، معبرًا عن أسفه لهذا الحادث غير المقصود، مشيرًا إلى أن جميع ركاب الطائرة بسلام فى انتظار انطلاق الرحلة التى لم يحدد وجهتها مرة أخرى.


من جانبه، أكد المتحدث باسم مطار سخيبول، أن المطار استأنف رحلاته المعتادة إقلاعًا وهبوطًا، وكان متحدث باسم الشرطة العسكرية الهولندية، أعلن عن إنزال جميع ركاب والطاقم من الطائرة وسط إجراءات أمنية مشددة.


وكانت الشرطة العسكرية الهولندية أعلنت - فى وقت سابق - التعامل مع موقف طارئ محفوف بالشبهات داخل طائرة الركاب الرابضة بالمطار، دون الكشف عن طبيعة هذا الموقف، ونشرت خدمات الطوارئ بإعداد مكثفة داخل المطار فور الإعلان عن هذا الوضع الطارئ.

 

 


الطائرة

أمستردام

هولندا

إسبانيا

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