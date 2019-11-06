مؤتمر "يوم إفريقيا" يبحث تنشيط التعاون التجارى والاقتصادى النمساوى الإفريقى

بدأت اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الاقتصادى الدولى (يوم إفريقيا) والذى يعقد بمقر الغرفة الاقتصادية الفيدرالية بالعاصمة النمساوية "فيينا" بحضور عدد من الوزراء والسفراء والاقتصاديين من مختلف دول إفريقيا.

شهد الجلسة الافتتاحية نائب رئيس الغرفة الاقتصادية الفيدرالية يورجن روت، ووزير الاقتصاد والمعلومات في النمسا إليزابيت أدولف، ووزير المالية في الكونغو الديمقراطية سيلى يالاجولى.



وقالت مدير إدارة الشرق الأوسط وإفريقيا في الغرفة الاقتصادية الفيدرالية نايلا هينجستلر - في تصريح اليوم - إن المؤتمر يركز على بحث تنشيط التعاون التجاري والاقتصادي بين النمسا ودول إفريقيا إلى جانب دعم مبادرات لتعزيز التنمية ومكافحة الفقر في إفريقيا.



وأشارت إلى أن المؤتمر يناقش أيضا من خلال عدة جلسات وورش عمل سبل مواجهة تغيرات المناخ وتأثيرها على التنمية ووسائل دعم الاستثمار في مجالات البنية الأساسية فى إفريقيا.