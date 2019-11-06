قنصل مصر بالرياض يبحث مع مسئول سعودى شئون المواطنين المقيمين بالمملكة

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بحث الدكتور إيهاب عبد الحميد قنصل مصر بالرياض، مع اللواء سليمان بن عبد العزيز اليحيى مدير عام جوازات المملكة العربية السعودية، عددا من الموضوعات التى تهم المواطنين المصريين المقيمين بالسعودية، خاصة التى تتعلق بتأشيرات الدخول والخروج والعودة والإقامات.

وذكرت وزارة الخارجية، فى بيان اليوم الأربعاء، أن قنصل مصر طرح خلال اللقاء، بعض الشواغل التى أثارها معه عدد من المواطنين المصريين.

ومن جهته، وعد المسئول السعودى بالعمل على حلها، مشيدا بقلة مخالفات قواعد الإقامة من جانب المواطنين المصريين مقارنة بحجم الجالية المصرية التى تعد من أكبر الجاليات بالمملكة.