سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 06:43 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

"قتله علشان يربيه".. تفاصيل اتهام فلاح بقتل ابنه لتعاطيه المخدرات فى أوسيم

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 04:47 ص
"قتله علشان يربيه".. تفاصيل اتهام فلاح بقتل ابنه لتعاطيه المخدرات فى أوسيم جثة أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لم تنفع كافة المحاولات فى إصلاح الشاب صاحب ال 22 عامًا، وحمايته من طريق الإدمان، كان والده يعتصر ألمًا كلما وجده عائدًا فى ساعة متأخرة من الليل، ورائحة الدخان تفوح من فمه وتخالط أنفاسه، وتعطر ملابسه.
 
كانت المخدرات هى المحرك الرئيسى للشجار الدائم بين الشاب صاحب ال22 عامًا ووالده الفلاح البسيط، والذى دفعت الأول لأن يهرب من بيت والده ويغادره طوعًا، بحثًا عن سيجارة حشيش يومية، لا يتبعها شجار يخرجه من حالة المزاج الذى يدخل فيها بفعل الحشيش.
 
بعد أيام من اختفاء الشاب وغيابه عن المنزل، بدأ والده بصحبة ابنه الثانى البحث عنه فى كل مكان، على أمل إعادته، وبالفعل نجح فى العثور عليه عند أحد أصدقائه، فاقتاده عنوة إلى المنزل.
 
داخل المنزل اشتعلت مشاجرة عنيفة بين الأب وابنه الثانى، مع ابنه متعاطى الحشيش، وقاما بتقييده وانهالا عليه بالضرب بعصا حتى تهشمت، وخنقاه حتى سقط علي الأرض، مغشيًا عليه اعتقادا أنه فقد الوعى.
 
نقل الأب وابنه الثانى، نجله إلى المستشفى على أمل انقاذ حياته، ولكنهم صعقوا حينما أخبرهم الأطباء أن الشاب توفى بفعل الضرب، وظل يعض أصابعه من الندم على ما اقترفت يداه.
 
تلقت الأجهزة الأمنية فى الجيزة إخطارا من مستشفى أوسيم المركزى بوصول شاب يبلغ من العمر 22 سنة جثة هامدة، ومصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وآثار خنق بالرقبة.
 
وبالبحث والتحرى تبين أن والد الشاب وشقيقه وراء قتله، بسبب سوء سلوكه واعتياده تعاطى المواد المخدرة، فخرجت قوة أمنية تمكنت من ضبطهم.

مخدرات

قتل

فلاح يقتل ابنه

الحشيش

أوسيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التأمين الصحى بالغربية: نقدم خدمات لـ3 ملايين مواطن.. ولا توجد قوائم انتظار

التأمين الصحى بالغربية: نقدم خدمات لـ3 ملايين مواطن.. ولا توجد قوائم انتظار

زيادة المعاشات واعتماد الميزانيات على رأس عمومية "المحامين" 25 نوفمبر

زيادة المعاشات واعتماد الميزانيات على رأس عمومية "المحامين" 25 نوفمبر

تعرف على الخدمات المقدمة من تصاريح العمل لموظفى الحكومة والقطاع الخاص

تعرف على الخدمات المقدمة من تصاريح العمل لموظفى الحكومة والقطاع الخاص

أرقام مرتبطة بمحاكمة المتهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية الثانية".. تعرف عليها

أرقام مرتبطة بمحاكمة المتهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية الثانية".. تعرف عليها

6 معلومات عن المحاور المنفذة لربط شرق وغرب النيل أخر 5 سنوات

6 معلومات عن المحاور المنفذة لربط شرق وغرب النيل أخر 5 سنوات

الطاقة المتجددة: إنشاء محطة رياح خليج السويس يناير المقبل بقدرة 250 ميجا وات

الطاقة المتجددة: إنشاء محطة رياح خليج السويس يناير المقبل بقدرة 250 ميجا وات

تعرف على تشكيل مجلس إدارة مدينة زويل واختصاصات مجلس الأمناء

تعرف على تشكيل مجلس إدارة مدينة زويل واختصاصات مجلس الأمناء

التعليم: المدارس الدولية الحكومية تمنح شهادتى البكالوريا والـIG فقط

التعليم: المدارس الدولية الحكومية تمنح شهادتى البكالوريا والـIG فقط

إنشاء قاعدة بيانات خاصة بذوى الإعاقة وفقًا للقانون الجديد.. اعرف التفاصيل

إنشاء قاعدة بيانات خاصة بذوى الإعاقة وفقًا للقانون الجديد.. اعرف التفاصيل

محافظ كفر الشيخ يعلن إنهاء ترميم 62 منشأة أثرية بينها منزل الزعيم سعد زغلول

محافظ كفر الشيخ يعلن إنهاء ترميم 62 منشأة أثرية بينها منزل الزعيم سعد زغلول

النت الحرام.. سرقة "الواى فاى" تعرضك للحبس 3 أشهر

النت الحرام.. سرقة "الواى فاى" تعرضك للحبس 3 أشهر

لا يفوتك.. عطارد يستعد للعبور النادر لقرص الشمس الإثنين المقبل

لا يفوتك.. عطارد يستعد للعبور النادر لقرص الشمس الإثنين المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة