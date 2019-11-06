قبول تحويل نجل شهيد بئر العبد بحاسبات بنها

القليوبية - فريق المحافظات

وافق مجلس جامعة بنها فى جلسته التى عقدت برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، على قبول تحويل الطالب أحمد بسام نجيب إبراهيم نجل الشهيد بسام نجيب إبراهيم والذى استشهد ضمن أفراد كمين تفاحة (بئر العبد ) من كلية الحاسبات والمعلومات جامعة حلوان، إلى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة بنها، حيث أن الطالب من أبناء مدينة زفتى بمحافظة الغربية ومستوفى الحد الأدنى للكلية

وقال الدكتور جمال السعيد، إنه تمت أيضا موافقة المجلس الأعلى للجامعات على قبول تحويل الطالب تقديرا لتضحيات والده الشهيد الذى ضحى بحياته فى خدمة الوطن .

من جانبه أكد الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة لا تألو جهدا فى خدمة أبناء الشهداء ودعمهم ورعايتهم طوال فترة دراستهم بالجامعة.