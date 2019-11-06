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الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 07:55 ص
خالد صلاح
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قائد عمليات بغداد يأمر برفع حظر التجوال بالكامل

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 07:55 ص
قائد عمليات بغداد يأمر برفع حظر التجوال بالكامل مظاهرات العراق
أ ش أ

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أمر قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوى، اليوم الأربعاء، برفع حظر التجوال بالكامل من العاصمة العراقية بغداد بعد الالتماس والتعاون بين القوات الأمنية والمواطنين.
ذكرت ذلك قناة (السومرية نيوز)، فى نبأ عاجل لها دون ذكر المزيد من التفاصيل.


حظر التجوال

العراق

مظاهرات بغداد

قوات الأمن العراقية

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