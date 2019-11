فيديو.. زائرة للجناح المصرى ببورصة لندن تعيش مغامرة تسلق درب سيناء بالـV.R

نشرت هيئة تنشيط السياحة من خلال صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعى فيديو مباشر من داخل الجناح المصرى المشارك فى بورصة لندن، لتشارك متابعيها بما يتم عرضه لحظة بلحظة داخل الجناح وتعريفهم بالمنتجات السياحية المصرية.

وعرض الفيديو تجربة إحدى الزائرات للجناح المصرى وهى تشاهد من خلال تقنية الـvirtual reality رحلة سفارى فى "درب سيناء" أطول طريق للمشى فى مصر، وقالت الهيئة من خلال تغريدة بموقع تويتر "على الهواء مباشرة من جناحنا في WTM London ، يواجه زوارنا رحلة ملحمية في مسار سيناء، انضم إليهم الآن وجرب هذا باستخدام تقنية الـV.R.".

ويحتوى الجناح الذى تم افتتاحه الاثنين الماضى على أربع شاشات أخرى لإبراز المقاصد السياحية المختلفة منها الأقصر- أسوان- مرسى علم- سيوة- الغردقة، فى ضوء حرص الوزارة على الترويج لكل مقصد سياحى على حدةBranding By Destinations وهو أحد المحاور الرئيسية للحملة الترويجية.

ويقدم الجناح بعض الأنشطة التفاعلية مثل تخصيص مكان لكتابة الأسماء بالهيروغليفية على ورق بردى باستخدام ألوان الأكاسيد التى كانت تستعمل فى العصر الفرعونى، بالإضافة إلى تقديم الموسيقى المصرية من خلال فرقة لعزف الموسيقى الشرقية.

