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فى مثل هذا اليوم عام 1957.. تأسيس جامعة الملك سعود فى الرياض

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 07:00 ص
فى مثل هذا اليوم عام 1957.. تأسيس جامعة الملك سعود فى الرياض جامعة الملك سعود
كتب محمد جمال

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تعتبر جامعة الملك سعود جامعة سعودية تقع فى مدينة الرياض، وتم افتتاحها فى مثل هذا اليوم 6 نوفمبر 1957، وتعتبر ثانى جامعة تأسست فى المملكة بعد جامعة أم القرى.

وكان ذلك عندما أمر الملك عبد العزيز بتأسيس كلية الشريعة بمكة عام 1369 هـ لتصبح أولى المؤسسات التعليمية الجامعية قياما فى المملكة العربية السعودية.

 تم تغيير اسمها إلى جامعة الرياض فى عهد الملك فيصل بن عبد العزيز، وأعيد تسميتها بجامعة الملك سعود فى عهد الملك خالد بن عبد العزيز والذى رأى أثناء رعايته لأحد حفلاتها الختامية إعادة اسمها الأول فكان ذلك.

جامعة الملك سعود هى ثانى أكبر جامعة بالعالم من حيث المساحة، وقد خصصت حكومة المملكة العربية السعودية لهذه الجامعة ما يعادل 1% من ميزانية الدولة سنويا .

 


جامعة الملك سعود

الرياض

السعودية

الملك فيصل

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