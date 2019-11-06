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غدا تخريج دفعة جديدة من أكاديمة تعليم التفصيل والحياكة لنقابة الغزل والنسيج

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 11:50 ص
غدا تخريج دفعة جديدة من أكاديمة تعليم التفصيل والحياكة لنقابة الغزل والنسيج عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج
كتب محمود راغب

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تشهد أكاديمة تعليم التفصيل والحياكة بأبى قير التابعة للنقابة العامة للغزل و النسيج غدا الخميس، تخريج الدفعة الثانية من الأكاديمية التى يفتتحها رئيس النقابة العامة عبدالفتاح إبراهيم.

يأتى ذلك بحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج وأعضاء مجلس الإدارة من " الشركة القابضة" و"النقابة العامة".

وقال عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة، إن تخريج هذه الدفعة الجديدة يأتى فى إطار إستراتيجية النقابة العامة نحو التدريب والتثقيف وربط سوق العمل بالتعليم والتدريب.

وأكد إبراهيم على أن مراكز التدريب التابعة للنقابة تكثف من نشاطها خلال هذه الأيام لتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم وزيادة الإنتاج، و كمشاركة عملية من جانبها لدعم خطة إصلاح الصناعة التى يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

جدير بالذكر أن تخريج هذه الدفعة يأتى فى إطار بروتوكول التعاون والتنسيق بين وزارة القوى العاملة والنقابة العامة، وكانت الدفعة الأولى قد تخرجت بحضور وزير القوى العاملة فى سبتمبر الماضى.

 


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