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ضبط 10 أجنبيات تسللن لجنوب البلاد بطريقة غير شرعية

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 12:44 م
ضبط 10 أجنبيات تسللن لجنوب البلاد بطريقة غير شرعية المتهمين
كتب محمود عبد الراضيى

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط 10 سيدات يحملن جنسية إحدى الدول الأجنبية أثناء تواجدهن بأسوان عقب تسللهن للبلاد بطريقة غير شرعية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها.
 
وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، تواجد (مجموعة من السيدات يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية) بالقرب من محطة قطار أسوان بدائرة قسم شرطة أسوان بمديرية أمن أسوان، استعداداً لاستقلالهن القطار المتجه إلى محافظة القاهرة، وتمكنوا من الدخول للبلاد (تسلل) بطريقة غير مشروعة.
 
 
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهن وعددهن (10 سيدات)، وتبين أنهن حاملين لجوازات سفر أجنبية مدون بها تأشيرة منسوب صدورها للقنصلية المصرية بإحدى الدول الأجنبية "يشتبه فى كونها مزورة"، بتكثيف التحريات تبين حصولهم على تلك التأشيرات المصرية المزورة من أحد الأشخاص يحمل جنسية ذات الدولة مقابل مبلغ مالى، وقيامهن بالتسلل إلى داخل البلاد بطريقة غير مشروعة.
 
 

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تسلل افارقة

افارقة متسللون

هجرة غير شرعية

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