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ضبط مصنع لتجهيز الحلويات بمنطقة المعلمين غرب أسيوط به حلويات منتهيه الصلاحية

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 10:36 ص
ضبط مصنع لتجهيز الحلويات بمنطقة المعلمين غرب أسيوط به حلويات منتهيه الصلاحية مصنع الحلويات المضبوط بأسيوط
أسيوط - هيثم البدرى - ضحا صالح

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أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، على إستمرار جهود الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسواق والمتابعة المكثفة لجميع المنشآت ومنافذ البيع المختلفة بكافة قرى ونجوع المحافظة، للتأكد من صلاحية السلع المعروضة حفاظًا على صحة المواطنين، لافتًا إلى إنه تم ضبط أحد مصانع تجهيز الحلويات بحى غرب مدينة أسيوط، وبحوزته منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمى، مشددًا على تكثيف الحملات المفاجئة لتحقيق الإنضباط والقضاء على جميع صور إستغلال المواطنين والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى ومروجى السلع الفاسدة ومجهولة المصدر، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للبيع أمام المواطنين ومدى إلتزام التجار بتطبيق الاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية.

كانت الوحدة المحلية لحى غرب مدينة أسيوط قد شنت حملة مكبرة تحت إشراف محمد البشير رئيس الحى وبمشاركة نواب ومساعدى الحى ومسئولى التموين والصحة والبيئة ورخص المحلات والإشغالات للمتابعة والتفتيش والمرور على الأسواق ومنافذ البيع.

وأوضح رئيس حى غرب، إنه تم خلال الحملة ضبط أحد مصانع تجهيز الحلويات بمنطقه المعلمين تابع لإحدى محلات الحلويات الشهيرة بحى غرب يستخدم مواد منتهية الصلاحية لتصنيع الحلوى وغير مطابقة للمواصفات، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتم إعدام 15 كيلو حلويات غير صالحة، وتحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مشيرًا إلى استمرار الحملات المفاجئة بناءًا على تعليمات محافظ أسيوط لضبط الأسواق ومحاربة كافة أنواع الغش التجارى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ضبط مصنع لتجهيز الحلويات بالمعلمين (1)
ضبط مصنع لتجهيز الحلويات بالمعلمين

 

ضبط مصنع لتجهيز الحلويات بالمعلمين (2)
ضبط مصنع لتجهيز الحلويات بالمعلمين

 

ضبط مصنع لتجهيز الحلويات بالمعلمين (3)
ضبط مصنع لتجهيز الحلويات بالمعلمين

 

ضبط مصنع لتجهيز الحلويات بالمعلمين (4)
ضبط مصنع لتجهيز الحلويات بالمعلمين 

 

 


منطقة المعلمين غرب اسيوط

حلويات منتهية الصلاحية

محافظ اسيوط

اعدام حلويات

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