ضبط تشكيل عصابى بعد سرقتهم 7 منازل بالزيتون

كتب عبد الرحمن سيد – كريم صبحى

نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة ، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، من الإيقاع بأخطر تشكيل عصابى بعد سرقتهم 7منازل بالزيتون، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات الرائد أحمد صبرى معاون مباحث الزيتون ، مفادها أن كل من " م. ل"، 33 سنة، عاطل ومقيم بشبرا الخيمة ثان / قليوبية والسابق اتهامه في 5 قضايا آخرها "نشل" والمطلوب التنفيذ عليه في القضية " سرقة " والمقضى فيها بالحبس سنة، وشقيقة "ك. ل"، 40 سنة، عاطل ،و" أ. ز"، 26 سنة، عاطل ومقيم ـ عزبة النخل ـ دائرة قسم شرطة المطرية والسابق اتهامه فى القضية " نشل "، يكونون فيما بينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات المساكن بأسلوبي " كسر الباب ، المفتاح المصطنع " .

تبين بإجراء التحريات ، صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم وبمواجهتهم بالمعلومات والتحريات أيدوها واعترفوا بارتكاب 7 حوادث سرقات مساكن بذات الأسلوب وتم تم بإرشادهم بمسكن المتهم الأول ضبط مبلغ مالي 5000 جنيه من المبلغ المالي المستولى عليه من المجني عليه الرابع ، وأقروا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية .

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وأضاف المجني عليهم من الخامس إلى السابع بعدم سابقة قيامهم تحرير محاضر بوقائع السرقة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبسهما إحتياطياً علي ذمة التحقيقات.