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صور.. وكيل الأزهر يتفقد أوضاع الطلاب الوافدين بمعاهد البعوث الإسلامية

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 03:46 م
صور.. وكيل الأزهر يتفقد أوضاع الطلاب الوافدين بمعاهد البعوث الإسلامية جانب من اللقاء
كتب لؤى على

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تفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، معاهد البعوث الإسلامية، ومركز تطوير التعليم للطلاب الوافدين والأجانب، اليوم الأربعاء، للاطمئنان على سير العملية التعليمية، والاستماع إلى الطلاب.
 
وأكد وكيل الأزهر  خلال جولته أن فضيلة الإمام الأكبر يحرص على متابعة أخبار الطلاب أولًا بأول، كما  يحرص على تعليم الطلاب الوافدين والأجانب تعليمًا يؤهلهم أن يكونوا سفراء للأزهر الشريف، حتى يظهروا للعالم أن الإسلام دين محبة ووسطية من خلال مناهجه.
 
وشدد على ضرورة رفع الحرج  في طلب العلم وتحصيل المعرفة، فالجميع على استعداد تام للمساعدة وتقديم أوجه الدعم، موضحًا أنه تم اختيار أفضل الكوادر للتدريس لهم.
 
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معهد البعوث الإسلامية

الازهر الشريف

مشيخة الازهر

وكيل الازهر

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