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صور.. مكتبات بنى سويف تفوز بالدرع الذهبى فى مسابقة المكتبات النموذجية

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 04:46 م
صور.. مكتبات بنى سويف تفوز بالدرع الذهبى فى مسابقة المكتبات النموذجية مكتبات بنى سويف تفوز بالدرع الذهبى فى مسابقة المكتبات النموذجية
بنى سويف هانى فتحى

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شهد محمد حسام الدين وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف اليوم الأربعاء، حفل تكريم المدارس الفائزة فى مسابقات المكتبات على مستوى الجمهورية وكذلك الطلاب الذين حققوا مراكز متميزة على مستوى الجمهورية بحضور درويش حيدر مدير عام التعليم العام وهانى رجائى مدير عام الشئون التنفيذية عواطف زكريا موجه عام المكتبات وخليفة محمد موجه عام المكتبات السابق.

وأشاد وكيل الوزارة بالإنجازات التى حققها توجيه عام المكتبات بحصول مدرسة الشهيد عصام الدين سرور الاعدادية بالمركز الأول والدرع الذهبى فى مسابقة المعسكرات والمكتبات المتميزة كما حصلت مدرسة الفشن الاعدادية بنين على المركز الأول والدرع الذهبى فى مسابقة المكتبات النموذجية وفوز مدرسة بنى سويف الفنية بنات على المركز الثانى والدرع الفضى فى نفس المسابقة .

وأضاف عاطف زكريا موجه عام المكتبات بأن توجيه المكتبات حقق العديد من الإنجازات والمراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية حيث فازت الطالبة ريم عبدالمنعم سيد بمدرسة الشهيد محمد مرزوق الاعدادية بنات على المركز السادس فى المسابقة الثقافية كما فازت الطالبة ساندرا نبيل سمير بمدرسة التوفيق الخاصة بالمركز التاسع فى مسابقة فرسان القراءة وفاز الطالب محمد يسرى احمد بمدرسة الأمل الصم وضعاف السمع بادارة سمسطا على المركز العاشر على مستوى الجمهورية فى مسابقة فرسان القراءة لطلاب التحدى وفى نفس المسابقة فاز الطالب هيثم محمد عثمان على المركز السابع عشر على مستوى الجمهورية.

 

مكتبات بنى سويف تفوز بالدرع الذهبى فى مسابقة المكتبات النموذجية (1)
مكتبات بنى سويف تفوز بالدرع الذهبى فى مسابقة المكتبات النموذجية 

 

مكتبات بنى سويف تفوز بالدرع الذهبى فى مسابقة المكتبات النموذجية (2)
مكتبات بنى سويف تفوز بالدرع الذهبى فى مسابقة المكتبات النموذجية 

 

مكتبات بنى سويف تفوز بالدرع الذهبى فى مسابقة المكتبات النموذجية (3)
مكتبات بنى سويف تفوز بالدرع الذهبى فى مسابقة المكتبات النموذجية 

 


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