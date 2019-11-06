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صور.. مركز طبى بكوريا الجنوبية يحاكى الموت لإبعاد المواطنين عن الانتحار

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 04:00 ص
صور.. مركز طبى بكوريا الجنوبية يحاكى الموت لإبعاد المواطنين عن الانتحار محاكاة الموت
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

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شارك أكثر من 25000 شخص في خدمات "جنازة المعيشة" الجماعية فى مركز هيوون هيلينج فى كوريا الجنوبية منذ افتتاحه، على أمل تحسين حياتهم من خلال محاكاة وفاتهم.
 
جانب من جلسة لمحاكاة الموت
جانب من جلسة لمحاكاة الموت
 
وقال تشو جاى هى ، البالغ من العمر 75 عامًا ، الذى شارك في جنازة حية حديثة كجزء من برنامج "الموت جيدًا" الذى قدمته "بمجرد أن تصبح واعيًا بالموت وتجربته ، فإنك تتبع نهجًا جديدًا في الحياة".
 
وقال جيونج يونج مون ، الذي يرأس مركز الشفاء ، إن شركة جنازة هيوون بدأت فى تقديم الجنازات الحية لمساعدة الناس على تقدير حياتهم والبحث عن المغفرة والمصالحة مع العائلة والأصدقاء.
 
جنازات حية
جنازات حية
 
وقال: "أريد أن أخبر الناس بأنهم مهمون ، وأن شخصًا آخر سيكون حزينًا للغاية إذا ما رُحلوا". 
 
مواطنون داخل خشبة الأموات
مواطنون داخل خشبة الأموات

 

تصوير المواطنين قبل الجلية
تصوير المواطنين قبل الجلسة
 
 
تصوير المواطنين بالمركز
تصوير المواطنين بالمركز
 
 
روؤس المواطنين تطل خارج خشبة الأموات
روؤس المواطنين تطل خارج خشبة الأموات

 

محاكاة الموت
محاكاة الموت

 


كوريا الجنوبية

جنازات حية

الانتحار

سيول

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