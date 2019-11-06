صور.. مركز طبى بكوريا الجنوبية يحاكى الموت لإبعاد المواطنين عن الانتحار

وقال تشو جاى هى ، البالغ من العمر 75 عامًا ، الذى شارك في جنازة حية حديثة كجزء من برنامج "الموت جيدًا" الذى قدمته "بمجرد أن تصبح واعيًا بالموت وتجربته ، فإنك تتبع نهجًا جديدًا في الحياة".

وقال جيونج يونج مون ، الذي يرأس مركز الشفاء ، إن شركة جنازة هيوون بدأت فى تقديم الجنازات الحية لمساعدة الناس على تقدير حياتهم والبحث عن المغفرة والمصالحة مع العائلة والأصدقاء.



جنازات حية

وقال: "أريد أن أخبر الناس بأنهم مهمون ، وأن شخصًا آخر سيكون حزينًا للغاية إذا ما رُحلوا".