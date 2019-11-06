صور.. مركز طبى بكوريا الجنوبية يحاكى الموت لإبعاد المواطنين عن الانتحار

شارك أكثر من 25000 شخص في خدمات "جنازة المعيشة" الجماعية فى مركز هيوون هيلينج فى كوريا الجنوبية منذ افتتاحه، على أمل تحسين حياتهم من خلال محاكاة وفاتهم.
جانب من جلسة لمحاكاة الموت
وقال تشو جاى هى ، البالغ من العمر 75 عامًا ، الذى شارك في جنازة حية حديثة كجزء من برنامج "الموت جيدًا" الذى قدمته "بمجرد أن تصبح واعيًا بالموت وتجربته ، فإنك تتبع نهجًا جديدًا في الحياة".
وقال جيونج يونج مون ، الذي يرأس مركز الشفاء ، إن شركة جنازة هيوون بدأت فى تقديم الجنازات الحية لمساعدة الناس على تقدير حياتهم والبحث عن المغفرة والمصالحة مع العائلة والأصدقاء.
جنازات حية
وقال: "أريد أن أخبر الناس بأنهم مهمون ، وأن شخصًا آخر سيكون حزينًا للغاية إذا ما رُحلوا".
مواطنون داخل خشبة الأموات
تصوير المواطنين قبل الجلسة
تصوير المواطنين بالمركز
روؤس المواطنين تطل خارج خشبة الأموات
محاكاة الموت
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