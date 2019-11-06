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بمناسبة المولد النبوى الشريف..

صور.. رئيس ميناء الإسكندرية يلتقى العاملين لحثهم على العمل والإقتداء بـ"البنى"

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 03:39 م
صور.. رئيس ميناء الإسكندرية يلتقى العاملين لحثهم على العمل والإقتداء بـ"البنى" رئيس ميناء الإسكندرية يلتقي العاملين بمناسبة المولد النبوى الشريف
الإسكندرية أسماء على بدر

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عقد الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية لقاءا موسعاً مع العاملين وذلك دعما للتواصل الفعال مع العاملين بالهيئة وتحفيزهم لبذل المزيد من الجهد للرقى بالهيئة وزيادة إيراداتها  .

يأتى ذلك ضمن الاحتفال الذي أقامته إدارة رعاية العاملين بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف حيث ألقي مندوب وزارة الأوقاف محاضرة بهذه المناسبة أكد فيها على الإقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في جده واجتهاده ، وفي حبه للعمل وإتقانه ، وفي دعوته لحب الوطن والناس.

كما ألقي الربان شاهين كلمة بهذه المناسبة، وجه فيها بضرورة بذل كل جهد للارتقاء بمستوي الأداء لتحقيق أعلي الإيرادات،وتقليل مدة بقاء السفن والبضائع بالميناء  .

وأكد شاهين خلال الاحتفال علي أهمية لقاء العاملين والتفاعل معهم وذلك لتوحيد الاتجاه، ومعرفة رؤية ومخططات الهيئة وأهدافها للعمل كفريق عمل واحد لتحقيق هذه الأهداف .

وأضاف شاهين يجب أن نعبر عن احتفالنا بالمولد النبوى الشريف بشكل عملي ، قائلا يجب أن نعبر عن حبنا لرسول الله بالعمل لا بالقول، وخلال الاحتفال قدم الربان طارق شاهين الشكر للعاملين بالهيئة علي ما بذل من جهد مطالبا إياهم ببذل جهود أكبر في الفترة المقبلة .

 

رئيس ميناء الإسكندرية يلتقي العاملين بمناسبة المولد النبوى الشريف (1)
رئيس ميناء الإسكندرية يلتقي العاملين بمناسبة المولد النبوى الشريف 

 

رئيس ميناء الإسكندرية يلتقي العاملين بمناسبة المولد النبوى الشريف (2)
رئيس ميناء الإسكندرية يلتقي العاملين بمناسبة المولد النبوى الشريف 

 

رئيس ميناء الإسكندرية يلتقي العاملين بمناسبة المولد النبوى الشريف (3)
رئيس ميناء الإسكندرية يلتقي العاملين بمناسبة المولد النبوى الشريف 

 


الاسكندريه

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المولد النبوى

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