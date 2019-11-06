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صور.. خبير أورام إيطالى يناقش أحدث أبحاث علاج سرطان القولون والمستقيم بطب طنطا

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 05:43 م
صور.. خبير أورام إيطالى يناقش أحدث أبحاث علاج سرطان القولون والمستقيم بطب طنطا خبير أورام إيطالى يناقش أحدث أبحاث علاج سرطان القولون والمستقيم بطب طنطا
الغربية - مصطفى عادل

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استضاف قسم الأورام والطب النووى بجامعة طنطا، اليوم الأربعاء، البروفيسور "فوتيوس لوباكيس" خبير الأورام الإيطالي، فى أول لقاء علمى لبحث ومناقشة الجديد فى مجال أورام القولون والمستقيم المنتشر، بقاعة ابن سيناء بطب طنطا.

 

وقال الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، إن هذا اللقاء يأتى فى إطار حرص الجامعة على فتح قنوات علمية بين الجامعات والمراكز العالمية، وتبادل الخبرات، وتدريب شباب أطباء الأورام وتوفير منابع المعرفة وتسهيل فرص تواجدهم مستقبلياً بمراكز الأبحاث السرطانية العالمية.

 

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا، أن اللقاء يعد الأول بجامعة طنطا لتحديد أحدث أنواع البروتوكولات فى علاج أورام القولون لتطبيقها على مرضى الدلتا ووضع خطة علاجية فى مصر بحضور الخبير الإيطالى لوباكيس.

 

وأوضح الدكتور هشام توفيق أستاذ ورئيس قسم علاج الأورام بجامعة طنطا، أن اللقاء العلمى ناقش أحدث الأبحاث وأساليب العلاج العالمية وكيفية الوقاية، وتأثير الفحص الجينى على اختيار نوع العلاج وأثره على تحديد العلاج الأصلح والأكفأ لهؤلاء المرضى ذوى المستقبلات الخاصة والحد من حجم ونشاط الورم مع أعراض جانبية أقل من ذى قبل.

 

شارك فى اللقاء الدكتور محمد عبد الله، دكتور محمد ابو الفتوح، دكتور محسن مختار، ونخبة من اساتذة الأورام بالجامعات المصرية

 

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جامعه طنطا

طب طنطا

سرطان القولون

سرطان المستقيم

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