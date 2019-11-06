صور.. انطلاق فعاليات الأمسية الشعرية الأولى "فى حب مصر" بآداب الفيوم

الفيوم - رباب الجالى

انطلقت ظهر اليوم فعاليات الأمسية الشعرية الأولى تحت شعار "حب مصر" فى إطار فعاليات كلية الآداب بجامعة الفيوم التى تُقيمها بمهرجان الأنشطة الطلابية، وذلك برعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة، والدكتور أحمد محمد عبد السلام عميد الكلية.

وأدار الجلسة الدكتور محمد دياب رئيس قسم اللغة العربية وبمشاركة الدكتور مجدى توفيق الناقد الأدبى المعروف والأستاذ بالقسم والدكتور إيهاب المقرانى الأستاذ بالقسم والناقد الأدبى ودكتور نبيلة محمد حسن رئيس قسم اللغة الإنجليزية واللفيف من طلاب وطالبات الكلية الشعراء الموهبين.

وفى هذا الإطار أشار "عميد الكلية" إلى أن إدارة الجامعة برئاسة الدكتور أحمد جابر شديد لا تألوا جهدا فى دعم كافة الأنشطة بالكلية بمختلف تخصصاتها وذلك من خلال دأبها على تكريم الطلاب والكوادر المتميزة واستضافة الموهوبين وذوى المهارات الفنية والثقافية وذلك يسهم فى تبادل الخبرات بين الطلاب وتلك المواهب داخل المحافظة وخارجها.

وأكد "عبد السلام" ضرورة إعداد خريطة قوية للأنشطة الطلابية واللقاءات الثقافية ليتم تنظيمها على مدار العام الدراسى؛ للمساهمة فى الارتقاء بفكر الطلاب ودفعهم نحو المناقشة والبحث والتقصى وبناء وجهات نظرهم الخاصة بعد الدخول فى مناقشات مع المثقفين وأهل العلم.

وأوضح عميد الكلية، إلى أن المرحلة الجامعية تعد أهم مرحلة عمرية لدى الطلاب، إذ يتم خلالها تشكيل شخصيات الطلاب وتوجهاتهم بناء على المعارف التى يتحصلون عليها خلال هذه المرحلة، مؤكدًا أن إدارة الكلية على دراية كاملة بهذه الأمور وتقوم بعمل كبير فى تثقيف الطلاب وفتح الحوارات المختلفة معهم.

فيما نوه دكتور محمد دياب أن عميد الكلية بحرص على عقد العديد من الأنشطة الأدبية والثقافية والفنية والتى تساهم فى توسيع مدارك الطلاب وتنمية وعيهم إلى جانب إعطائهم الفرصة للتعبير عن مواهبهم المختلفة، مؤكدًا أن تلك الأنشطة تحظى بإقبال واسع من كافة الطلاب بالكلية على المشاركة بها.



انطلاق فعاليات الأمسية الشعرية الأولى فى حب مصر بآداب الفيوم



انطلاق فعاليات الأمسية الشعرية الأولى فى حب مصر بآداب الفيوم (



انطلاق فعاليات الأمسية الشعرية الأولى فى حب مصر بآداب الفيوم