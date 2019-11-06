سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 02:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صحيفة: أوروبا منقمسة ولا يمكنها المقاومة أمام الإمبراطورية الروسية الجديدة

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 01:37 م
صحيفة: أوروبا منقمسة ولا يمكنها المقاومة أمام الإمبراطورية الروسية الجديدة بوتين
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 
تعزز روسيا مكانتها الإقليمية والدولية يوما بعد يوم من خلال سياسة خارجية قائمة على المصالح المشتركة مع الدول وعلى مبدأ احترام السيادة وعدم التدخل بشؤون الدول الأخرى، بالإضافة إلى عودتها إلى منطقة الشرق الأوسط عبر البوابة السورية ، حسبما نشرت وكالة سبوتنيك .
 
وأشارت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية، في مقال لها أن ​أوروبا​ منقمسة ولا يمكنها بالتالي ​المقاومة​ أمام الإمبراطورية الجديدة، أي ​روسيا​ مبينة أن وحدة الدول الغربية في الماضي سمحت لها بأن تسقط الاتحاد السوفييتي، ولكنها ليست موحدة اليوم بشأن روسيا".
 
وركزت الصحيفة على أنه بعد ثلاثين عاما من سقوط ​جدار برلين​، الذي سرع انهيار الاتحاد السوفييتي، يحتفل الأوروبيون بذكرى هذا الحدث التاريخي وهم يدركون أنه لم يقض على قدرة ​الكرملين​ في التأثير السلبي على حياتهم.
 
وقالت الصحيفة: "العلاقات بين روسيا والغرب لم تعد بالعدائية التي كانت عليها خلال ​الحرب الباردة​، ولكنها ليست أحسن بكثير".
 
وخلصت الصحيفة إلى أن "روسيا في عهد الرئيس ​فلاديمير بوتين​ طورت قدراتها، وهي تلجأ إلى التكنولوجيا في شن هجمات إلكترونية أو حملات على مواقع التواصل الاجتماعي".

روسيا

الشرق الأوسط

سوريا

اوروبا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الملحن نادر عبد الله ممازحا محمد رمضان : أنا نمبر وان من 2012

الملحن نادر عبد الله ممازحا محمد رمضان : أنا نمبر وان من 2012

الحكومة توافق على تمويل من البنك الدولي بـ500 مليون دولار خاص بالإسكان الاجتماعي

الحكومة توافق على تمويل من البنك الدولي بـ500 مليون دولار خاص بالإسكان الاجتماعي

رئيس الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية: السعر يبدأ من 78 ألف جنيه.. ميشيل نايت: نطرح منها 200 سيارة خلال أسبوعين.. تشحن فى المنزل بـ 10جنيهات وتسير 150كيلو متر.. وتعاون مع شركة عالمية لإقامة مصنع سيارات عائلية

رئيس الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية: السعر يبدأ من 78 ألف جنيه.. ميشيل نايت: نطرح منها 200 سيارة خلال أسبوعين.. تشحن فى المنزل بـ 10جنيهات وتسير 150كيلو متر.. وتعاون مع شركة عالمية لإقامة مصنع سيارات عائلية

مشي ورا المال.. أهل وجيران صابر مشهور يفضحون خيانته على شاشة الجزيرة

مشي ورا المال.. أهل وجيران صابر مشهور يفضحون خيانته على شاشة الجزيرة

شاهد فى دقيقة.. "اتفاق الرياض".. وثيقة تاريخية ترفع المعاناة عن أبناء اليمن

شاهد فى دقيقة.. "اتفاق الرياض".. وثيقة تاريخية ترفع المعاناة عن أبناء اليمن

السيارة الكهربائية الجديدة.. شحنها لا يتعدى 10جنيهات.. ولا تحتاج لأى صيانة

السيارة الكهربائية الجديدة.. شحنها لا يتعدى 10جنيهات.. ولا تحتاج لأى صيانة

صور.. لكل المصريين .. كيف تمتلك منزلا و10 أفدنة فى تجمعات سيناء.. 50 جنيها ثمن كراسة الشروط تباع بالقاهرة وسيناء.. 629 ألف جنيه قيمة المنزل والأرض.. 5% مقدم و20% من قيمة الأرض بعد عامين والباقى على 30 عاما

صور.. لكل المصريين .. كيف تمتلك منزلا و10 أفدنة فى تجمعات سيناء.. 50 جنيها ثمن كراسة الشروط تباع بالقاهرة وسيناء.. 629 ألف جنيه قيمة المنزل والأرض.. 5% مقدم و20% من قيمة الأرض بعد عامين والباقى على 30 عاما

وزير النقل يكلف بالتنسيق مع الشرطة لمنع الركاب من "تسطيح" الجرارات.. ويتعهد بحركة تغييرات بين القيادات خلال أيام.. ويطالب بالتنبيه على سائقى القطارات التعاون مع فنيى الصيانة.. ويأمر بالتعاقد على زى موحد

وزير النقل يكلف بالتنسيق مع الشرطة لمنع الركاب من "تسطيح" الجرارات.. ويتعهد بحركة تغييرات بين القيادات خلال أيام.. ويطالب بالتنبيه على سائقى القطارات التعاون مع فنيى الصيانة.. ويأمر بالتعاقد على زى موحد

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 6-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 6-11-2019

رئيس مجلس الوزراء يهنئ المصريين بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف

رئيس مجلس الوزراء يهنئ المصريين بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف

السيارة الكهربائية الجديدة.. 200 سيارة بالسوق خلال أسبوعين و20 ألفا فى 2020

السيارة الكهربائية الجديدة.. 200 سيارة بالسوق خلال أسبوعين و20 ألفا فى 2020

السيارة الكهربائية الجديدة.. طرح عربة بـ4 أبواب فى 2020 بـ170 ألف جنيه

السيارة الكهربائية الجديدة.. طرح عربة بـ4 أبواب فى 2020 بـ170 ألف جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة