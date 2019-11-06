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شاهد.. ترنح طائرة الرئيس البوليفى فى الهواء بعد تعرضها لعطل ميكانيكى

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 12:55 م
شاهد.. ترنح طائرة الرئيس البوليفى فى الهواء بعد تعرضها لعطل ميكانيكى طائرة الرئيس البوليفى
كتبت فاطمة شوقى

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أعلن الرئيس البوليفى، إيفو موراليس، أن الحادث الذى وقع مع مروحية تابعة لسلاح الجو البوليفى (FAB) والتى اضطرت إلى الهبوط فى حالة طوارئ بسبب عطل ميكانيكى، يتم التحقيق حولها على النحو الواجب.

وأشار الرئيس إلى الحدث فى رسالة على موقع تويتر أوضح فيها أنه "بعد المرور من كولكويرى وقع حادث مع المروحية ولكن الحمد لله دون أن يترك إصابات".

والتفت المروحية حول نفسها فى الهواء ما يظهر أن قائدها قد فقد السيطرة عليها،وكادت تسقط الطائرة لولا أن قائدها نجح فى السيطرة على الوضع والهبوط بها أمام عشرات المواطنين، وفقا لصحيفة "السيجلو دى تيريون" البوليفية.

وأشارت الصحيفة إلى أن موراليس كان فى طريقه لتدشين أحد الطرق الحديثة، لكن الطائرة تعرضت لعطل مفاجئ فى الذيل.

 

 


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