سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 04:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

شاهد.. أجمل 16 لوحة تشكيلية للدكتورة رحاب محمد بكلية الفنون الجميلة بالمنيا

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 03:26 م
شاهد.. أجمل 16 لوحة تشكيلية للدكتورة رحاب محمد بكلية الفنون الجميلة بالمنيا معرض رؤية تشكيلية جدارية
المنيا – فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

احتوى معرض الفنانة الدكتورة رحاب محمد عبد المنعم المدرس بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، الذي افتتحه الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس الجامعة، والدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بعنوان "رؤية تشكيلية جدارية مستوحاه من لحاء الأشجار" على 16 عملًا فنيًا عبارة عن مناظر طبيعية، وأعمال تجريدية.

 

واستخدمت الفنانة في أعمال معرضها مواد طبيعية من البيئة مثل لحاء الأشجار، وبعض قطع من الأخشاب، مع قطع من الخردة والمعادن والمواد البلاستيكية، والرمال في مزج وتوافق بين الخامات لتعبر عن رؤيتها التشكيلة الخاصة والمختلفة.

 

شهد افتتاح المعرض الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية الفنون الجميلية، ووكلاء الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.

 

مصنع الصيغDSC00226
 
مصنع الصيغDSC00227
 
مصنع الصيغDSC00228
 
مصنع الصيغDSC00229
 
مصنع الصيغDSC00231
 
مصنع الصيغDSC00233
 
مصنع الصيغDSC00234
 
مصنع الصيغDSC00235
 
مصنع الصيغDSC00240
 
مصنع الصيغDSC00244
 
مصنع الصيغDSC00246

جامعة المنيا

اخبار المنيا

اعمال فنية

فنون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نجيب ساويرس يطالب الإمارات بإغلاق حسابات الجزيرة ردا على المطالبة القطرية

نجيب ساويرس يطالب الإمارات بإغلاق حسابات الجزيرة ردا على المطالبة القطرية

الملحن نادر عبد الله ممازحا محمد رمضان : أنا نمبر وان من 2012

الملحن نادر عبد الله ممازحا محمد رمضان : أنا نمبر وان من 2012

الحكومة توافق على تمويل من البنك الدولي بـ500 مليون دولار خاص بالإسكان الاجتماعي

الحكومة توافق على تمويل من البنك الدولي بـ500 مليون دولار خاص بالإسكان الاجتماعي

رئيس الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية: السعر يبدأ من 78 ألف جنيه.. ميشيل نايت: نطرح منها 200 سيارة خلال أسبوعين.. تشحن فى المنزل بـ 10جنيهات وتسير 150كيلو متر.. وتعاون مع شركة عالمية لإقامة مصنع سيارات عائلية

رئيس الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية: السعر يبدأ من 78 ألف جنيه.. ميشيل نايت: نطرح منها 200 سيارة خلال أسبوعين.. تشحن فى المنزل بـ 10جنيهات وتسير 150كيلو متر.. وتعاون مع شركة عالمية لإقامة مصنع سيارات عائلية

مشي ورا المال.. أهل وجيران صابر مشهور يفضحون خيانته على شاشة الجزيرة

مشي ورا المال.. أهل وجيران صابر مشهور يفضحون خيانته على شاشة الجزيرة

شاهد فى دقيقة.. "اتفاق الرياض".. وثيقة تاريخية ترفع المعاناة عن أبناء اليمن

شاهد فى دقيقة.. "اتفاق الرياض".. وثيقة تاريخية ترفع المعاناة عن أبناء اليمن

السيارة الكهربائية الجديدة.. شحنها لا يتعدى 10جنيهات.. ولا تحتاج لأى صيانة

السيارة الكهربائية الجديدة.. شحنها لا يتعدى 10جنيهات.. ولا تحتاج لأى صيانة

صور.. لكل المصريين .. كيف تمتلك منزلا و10 أفدنة فى تجمعات سيناء.. 50 جنيها ثمن كراسة الشروط تباع بالقاهرة وسيناء.. 629 ألف جنيه قيمة المنزل والأرض.. 5% مقدم و20% من قيمة الأرض بعد عامين والباقى على 30 عاما

صور.. لكل المصريين .. كيف تمتلك منزلا و10 أفدنة فى تجمعات سيناء.. 50 جنيها ثمن كراسة الشروط تباع بالقاهرة وسيناء.. 629 ألف جنيه قيمة المنزل والأرض.. 5% مقدم و20% من قيمة الأرض بعد عامين والباقى على 30 عاما

وزير النقل يكلف بالتنسيق مع الشرطة لمنع الركاب من "تسطيح" الجرارات.. ويتعهد بحركة تغييرات بين القيادات خلال أيام.. ويطالب بالتنبيه على سائقى القطارات التعاون مع فنيى الصيانة.. ويأمر بالتعاقد على زى موحد

وزير النقل يكلف بالتنسيق مع الشرطة لمنع الركاب من "تسطيح" الجرارات.. ويتعهد بحركة تغييرات بين القيادات خلال أيام.. ويطالب بالتنبيه على سائقى القطارات التعاون مع فنيى الصيانة.. ويأمر بالتعاقد على زى موحد

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 6-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 6-11-2019

رئيس مجلس الوزراء يهنئ المصريين بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف

رئيس مجلس الوزراء يهنئ المصريين بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف

السيارة الكهربائية الجديدة.. 200 سيارة بالسوق خلال أسبوعين و20 ألفا فى 2020

السيارة الكهربائية الجديدة.. 200 سيارة بالسوق خلال أسبوعين و20 ألفا فى 2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة