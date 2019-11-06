سول ترسل إشعارا جديدا إلى بيونج يانج لمراجعة المرافق السياحية الحدودية

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أرسلت كوريا الجنوبية إشعارا جديدا إلى جارتها الشمالية بهدف إرسال فريق مراجعة المنشآت الترفيهية التى طالب الشمال بإزالتها.

ودعت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية (حسبما نقلت وكالة أنباء يونهابمراف الكورية الجنوبية) لإجراء محادثات حول طلب الشمال إزالة المنشآت السياحية الكورية الجنوبية من منتجع جبل كومكانج الكوري الشمالي.

وأعلنت الوزارة أن حكومة سول أبلغت الجانب الشمالي باعتزامها إرسال فريق المراجعة المشترك الذي يشمل مسئولي السلطات الحكومية والشركة المشغلة لبرنامج السياحة إلى المنتجع الذي توقف لفترة طويلة.

وفي هذا الشأن، قال مسئول في الوزارة إن كوريا الشمالية تدعو لإزالة المرافق السياحية التابعة لشركات كورية جنوبية، غير أن الحكومة ظلت تتحدث عن الحاجة إلى صيانة هذه المرافق، مما يتطلب زيارة فريق المراجعة للإطلاع على أحوال المرافق.

ويُفسر هذا بأن الحكومة ترغب في أن يستجيب الشمال لمقترحها مع إبراز ضرورة إجراء الفحص على المنشآت من الجانب الجنوبي، طالما يطالب الشمال بإزالتها متعللا بأنها أصبحت قديمة وغير مواكبة.

وعلى الرغم من أن الحكومة الكورية الجنوبية أوضحت أن الغرض من زيارة الفريق هو مراجعة المنشآت فقط، إلا أنها أكدت أيضا أهمية عقد اللقاء بين مسئولي السلطات المعنية بين الكوريتين وجها لوجه للتشاور حول قضية السياحة إلى جبل كومكانج، على غرار إشعارها الأول الذي تم إرساله بتاريخ 28 من الشهر الماضي.

وسبق أن أرسلت الحكومة إشعارا اقترحت فيه إجراء محادثات العمل حول السياحة إلى جبل كومكانج على الشمال في يوم 28 من الشهر الماضي، وذلك ردا على مطالب الشمال بإزالة المنشآت السياحية التابعة لشركة كورية في منتجع جبل كومكانج بتاريخ يوم 25 من الشهر الماضي، غير أن الشمال رفض هذا المقترح مصرا على إجراء التشاور كتابة فقط.