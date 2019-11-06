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رواق إفريقيا" يستضيف وفدا من أعضاء البرلمان الأوغندى

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 12:13 م
رواق إفريقيا" يستضيف وفدا من أعضاء البرلمان الأوغندى وزارة الشباب والرياضة
كتبت أسماء نصار

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تستضيف الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني ، ومكتب الشباب الافريقي " بوزارة الشباب والرياضة وفدا من أعضاء البرلمان الأوغندي ممثلين لآلية مراجعة النظراء ضمن فعاليات صالون رواق افريقيا ، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري "المعهد القومي للإدارة" ،لبحث سبل نقل التجربة المصرية الرائدة في مجالات التخطيط والحوكمة وتمكين الشباب .

ويأتي ذلك في ظل رئاسة مصر للاتحاد الافريقي عام 2019 وفي اطار الجهود الدبلوماسية الوطنية المبذولة لخلق مجالات التعاون والعمل المشترك بين الدول الافريقية .

ويتضمن الوفد ، الدكتور ألبرت بايموجيشا، رئيس المجلس القومي للحوكمة والعضو البرلماني النائب هنري موسازي ، رتشارد سيواكريانجا عضو المجلس القومي للحوكمة ، أموس لجولوبي، عضو المجلس القومي للحوكمة ، والدكتور توم جيدودو منسق سكرتارية آلية مراجعة النظراء ، و جودث إيجانج .

ويهدف اللقاء إلي تفعيل الدبلوماسية الناعمة المتمثلة في الزيارات المتبادلة من اجل تعميم التجارب الناجحة وبحث تطبيقها علي الأنظمة الأخرى ذات الخصائص المشابهة لها بهدف دعم فاعلية الحوكمة في أوغندا من خلال بحث دور الشباب وكيفية ادماجهم في عملية صنع القرار وتأهيلهم للقيادة والتغيير من خلال التطرق إلي ما خضع له المتدربون من برامج وزارة الشباب والرياضة المختلفة ودراسة مردودها ومخرجاتها ، بالإضافة إلي دراسة افضل الممارسات لتحسين آلية الافريقية لمراجعة النظراء، التي من شأنها تعزيز نظام الحوكمة الاوغندي  .
 


الشباب والرياضة

البرلمان الاوغندى

افريقيا

القارة الافريقية

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