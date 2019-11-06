رواد التواصل فى السعودية يستجيبون لنداءات كشرى الباشا .. اعرف قصته

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تفاعل مشاهير السوشل ميديا بالمملكة العربية السعودية، بشكل لافت مع نداءات صاحب مطاعم " كشري الباشا " الذى بثّ مقطع فيديو قصير، نشره عبر حسابه في "تويتر"، يشتكي الأضرار اللاحقة بأعماله وتأثرها بمشروع "قطار الرياض" والذى تسبب فى إغلاق الطريق المؤدى إلى المطعم لأكثر من عام كامل، وهو ما تسبب فى تكبده خسائر باهظة تجاوزت أربعة ملايين ريال، إضافة إلى تراكم ديون بلغ مجموعها أكثر من 1.700.000 ريال، بحسب التغريدة التى يختتمها بقلقه على مصير أطفاله الخمسة، بعد تقييد حريته بالسجن الذى يتربص بها، بسبب تلك الخسائر. داعيا من أسماهم بـ "مشاهير السوشل ميديا" بالتعاون والمساعدة فى نشر إعلان تسويقى لمطعمه المتضرر.

وبحسب صحيفة الرياض السعودية فور انتشار التغريدة بدأ المشاهير في التفاعل معها وإبداء الاستعداد للنشر والترويج لعلامته التجارية بدون مقابل، وهو ما انعكس من خلال مشاهدات المقطع حيث بلغت أكثر من مليونى مشاهدة، بالإضافة إلى الردود والإعجابات التي تسبب مجموعها في تصدر #كشري_الباشا ترند المملكة فى أقل من 24 ساعة من بث المقطع.

ومن بين من تفاعلوا، عبدالله الخريف، ونايف مدخلى أو "نايفكو"، وأحمد الجبرين، وفيصل العبدالكريم، وآخرون، كانوا بين المتفاعلين مع نداءات "أبوحمود" في خطوة إنسانية نبيلة تشير إلى حضور الحس الاجتماعى فى خضم المغريات المادية الكبيرة التى باتت تحكم المشهد التسويقى خلال هذه الفترة، وهو ما دفع المغردون إلى إبداء استحسانهم وسعادتهم بهذا التكافل والتعاضد فى أكثر من تغريدة.