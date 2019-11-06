رئيس نقل البرلمان: أزمة ثقة تتصاعد بين الحكومة والشعب لصم أذانها عن شكواه

أكد هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات فى مجلس النواب، على الوقوف خلف القيادة السياسية، ودعم جهود الرئيس فى حماية البلاد والحفاظ على مصالح المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الخاصة بمناقشة بيان الحكومة، برئاسة الدكتور السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.

وقال عبد الواحد: "إننا قدمنا للحكومة كل الدعم والمساندة، وتحملنا عنها النقد من الدوائر الانتخابية، لكن الحكومة لا تزال تصر على أن تتحدث بلغة الأرقام والإنجازات، وهى لغة لا يشعر بها المواطن البسيط، الذى يعانى من ارتفاع الأسعار وتدنى الخدمات".

وأضاف عبد الواحد، أن لجنة النقل لم تكتف بعرض مشكلات القطاع، بينما يتم المقترحات لوضع الحلول وتنظيم العمل وترتيب الأولويات فى تنفيذ المشروعات، بما ينعكس بشكل مباشر فى الحفاظ على حقوق المواطنين، موضحًا أن من بين التوصيات الاهتمام بالطرق الداخلية وتطوير مرفقى المترو والسكة الحديد وتحديد سعر التذكرة، وفقا للخدمة المقدمة مع مراعاة البعد الاجتماعى، لكن للأسف الحكومة لم تتعامل مع هذه التوصيات.

واستطرد رئيس لجنة النقل بالبرلمان: "نستشعر أن هناك أزمة ثقة تتصاعد بين الحكومة وفئات الشعب المصرى بسبب قيام الحكومة بصم آذانها عن أنات هذا الشعب"، مؤكدًا أن المواطن ينتظر حقه فى الحياة الكريمة، ولا يقف الأمر عند تطوير الخدمات للأجيال القادمة فقط".