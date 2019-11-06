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رئيس مجلس الوزراء يهنئ المصريين بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 11:36 ص
رئيس مجلس الوزراء يهنئ المصريين بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء بتهنئة كلٍ من رئيس الجمهورية والوزراء وجموع المصريين بمناسبة احتفالات المولد النبوي الشريف، متمنياً أن يعيد الله هذه الأيام على مصر والمصريين بالخير والبركات.
 
وأشاد مدبولي بالافتتاحات التي شرّفها رئيس الجمهورية بالأمس، مشيراً إلى أن هذه المشروعات تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. 
 
وكشف عن أن الأسابيع المقبلة ستشهد افتتاح العديد من المشروعات التي يستفيد بها المصريون، مؤكداً أن ما نشهده خلال الفترة الحالية من تدشين وافتتاح لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية، يأتى فى إطار اهتمام الدولة بالعمل على رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تلك المشروعات التى يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية فى مختلف القطاعات، فضلاً عما تسهم به هذه المشروعات فى اتاحه فرص العمل للشباب وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية. 
 
وخلال الاجتماع، شدّد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق الكامل بين الوزارات المعنية خاصة في المشروعات الخدمية التي تهم المواطنين، والتي أعلن عنها رئيس الجمهورية، مع تحديد مسئول تنفيذي في كل وزارة من الوزارات التي بها مشروعات مشتركة تستدعي التنسيق، وأن يكون هناك تواصل مباشر بين هذا المسئول والوزير المختص.
 
كما أشارت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى التقرير الذي أصدره بنك HSBC عن أوضاع الاقتصاد، والذي جاءت نظرته للاقتصاد المصرى متفائلة بصورة كبيرة، كما أن آراء رجال الأعمال حول العالم جاءت متفائلة، مع توقعات باستمرار تحسن الاقتصاد المصري.

تحسن الاقتصاد المصرى

المولد النبوى

افتتاح المشروعات

اليوم السابع بلس

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