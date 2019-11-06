حكومة قبرص تبدأ إجراءات سحب الجنسية من 26 شخصًا

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أعلنت حكومة قبرص ، إطلاق إجراءات سحب الجنسية من 26 شخصًا لاستغالهم إياها لحساباتهم.

وأوضحت الحكومة، حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن الخطوة جاءت بعدما كشفت تقارير لبعض وسائل الإعلام النقاب عن هويات لأشخاص مستفيدة من الجنسية المكتسبة، من بينهم أحد النخبة من كمبوديا، وآخر ماليزى هارب من العدالة.

فيما نوهت الشبكة الأوروبية، إلى أن وزير الداخلية القبرصى قسطنطين بيتريدس، لم يكشف عن جنسيات الأفراد المعنيين أو هوياتهم.

وكان التحقيق الصحفى، الذى أجرته إحدى وسائل الإعلام ونُشر فى شهر أكتوبر الماضى، كشف عن أن أقارب أثرياء وحلفاء لرئيس وزراء قبرص، هون سين، حصلوا على جوازات سفر قبرصية سرية من أجل خطط تتعلق باستثمارات، ما دعا نيقوسيا، فتح تحقيق للوقوف على الأسباب التى أدت إلى الأمر وتداعياته.