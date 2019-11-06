حجز موظف الأمن بمستشفى قصر العينى فى واقعة سكب الزيت على مقاعد الانتظار

كتب سليم على

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حجز المتهم بسكب زيت على مقاعد انتظار المرضى بـ مستشفى قصر العينى لمنعهم من الانتظار، على ذمة تحريات المباحث.

وقال المتهم خلال تحقيقات النيابة، إنه يعمل موظف الأمن الإدارى بقسم النساء والتوليد بالمستشفى، ويوم الواقعة شهد تزاحما كبيرا بين المواطنين بعضهم مرضى وبعضهم من الأهالي، وعندما طلب منهم الانصراف خاصة عقب دخول كثير منهم لتوقيع الكشف والزيارة، فرفضوا الانصراف ونشبت بينهم مشاجرة كبيرة.

وأشار المتهم، إلى أنه وجد جركن زيت سيارة موجود على الأرض كان أحد استخدمه وتركه وقام بسكبه على أماكن الانتظار لإجبارهم على الانصراف، ولكن هناك من قام بشكوته لمكتب الأمن وصمم على تحرير محضر، كما قام الكثير بتصوير المقاعد ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد المتهم أنه تصرف بناءً على تعليمات من رؤسائه بمنع الانتظار ومنع أي أحد من الجلوس؛ لذلك تستمع النيابة حاليًا لأقوال أحمد قناوي، مشرف الوردية وموظف آخر حول واقعة التعليمات بمنع الجلوس على مقاعد الاستراحة.