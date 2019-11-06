تعرف على خطة تطوير الغرفة التجارية بالإسماعيلية تحت شعار "غرفتنا 2020"

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلن المهندس أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وعضو مجلس إدارة الغرف التجارية المصرية، أن الغرفة ستضع خلال المرحلة القادمة خطة عمل تستهدف تطوير أعمال الغرفة تحت شعار "غرفتنا في 2020 ".

وأشار رئيس غرفة الإسماعيلية إلى أن الخطة سوف تعتمد على زيادة المنافذ التسويقية والمتنقلة وسيكون هناك شراكة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، مع تطوير المعرض الدائم بنادي المنتزه ليكون لائقا بالإسماعيلية وتجارها والمستهلكين أيضا

وأضاف عثمان، أننا في طريقنا لعمل بروتوكولات مع جامعة قناة السويس والصندوق الاجتماعي والهدف الرئيسي هو التدريب للسادة التجار وخريجي الجامعات على كيفية عمل وإدارة المشاريع، مع معارض ثابتة ودائمة لبيع منتجات الجامعة بسعر التكلفة للمواطنين.

وأكد المهندس أحمد عثمان، على أن "كارنيه التجار" سيكون أهم ملامح 2020 والذي يوفر له نسبة تخفيضات كبيرة في كافة الخدمات الصحية والعلاجية وغيره من الأنشطة والخدمات، وأن 2020 سيكون انطلاق أول موقع إلكتروني للغرفة التجارية بالإسماعيلية، وسيكون الموقع جاهزا لبدء العمل بالمنظومة الإلكترونية التي تسعى الدولة إلى تطبيقها ، ويسهل على التجار الدخول للموقع والحصول على كافة الخدمات إلكترونيا.

وأوضح عثمان، أننا سنعمل خلال الأيام القادمة على تحديد المنطقة اللوجستية التي سوف تحددها المحافظة بالشراكة مع وزارة التموين وستكون الإسماعيلية من أولى محافظات الجمهورية في تنفيذ المنطقة اللوجستية التي تحتوي على تخزين وثلاجات وتعبئة وتغليف وأسواق جمله وقطاعي

وفي سياق متصل قال رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية: أننا سنلتقي خلال الأيام القادمة مع أصحاب المصانع المتعثرة في المدينة الصناعية لإيجاد حلول من خلال دخول مستثمرين جدد في شراكة معهم لتسهيل العمل والإنتاج، مع الدفع بهم في المشاركة مع المعارض والوفود التي تصل للاتحاد من كل دول العالم، وانه تم الاتفاق على عمل معارض تسويقية لمنتجات المنطقة الصناعية 1 و2 بالإسماعيلية من قبل الغرفة ، لخدمة المستهلك بعد الاتفاق على أن يكون المعروض بمعدل تخفيض قد يصل إلى 50 %