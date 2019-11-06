تأجيل دعوى إلزام المحامين بعرض الميزانية على الجمعية العمومية لـ 24 نوفمبر

كتب أحمد عبد الهادى

قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، تأجيل الطعن المقام من مصطفى شعبان المحامى، والتى طالب فيها بإلزام نقابة محامين حلوان الفرعية بعرض الميزانية العامة للسنوات الماضية على الجمعية العمومية لجلسة 24 نوفمبر المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 39448 لسنة 71 قضائية نقيب المحامين بصفته، وذكرت أن النقابة امتنعت عن عرض الميزانية العامة للسنوات الماضية بالمخالفة للقانون اللائحة المنظمة لنقابة المحامين.

والزم تقرير المفوضين نقيب المحامين بعرض الميزانيات على الجمعية العمومية .