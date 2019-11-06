بلومبرج الأمريكية: الجزيرة تضغط على فيس وانستجرام لوقف حسابات المعارضة القطرية

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن شبكة الجزيرة الإعلامية القطرية تطالب شركة التواصل الاجتماعى فيس بوك بإزالة حسابات "قطريليكس"، التابعة لـ لمعارضة القطرية، والتى زعمت أنها جزء من حملة تأثير أجنبى تديرها دولة عربية.

يبدو أن ما يكشفه "قطريليكس" عن الانتهاكات المستمرة للدوحة فى شتى المجالات قد بدأ يؤرق ذراعها الإعلامى الأول "الجزيرة"، مما دفعها إلى المطالبة بوقف حسابات "قطريليكس" على شبكات التواصل الاجتماعى.

وقالت بلومبرج إن الجزيرة سبق وأبلغت عن حسابات قطريليكس على فيس بوك وانستجرام لكنها لم تنجح فى محاولات إزالتهم..ورغم أن فيس بوك لم يرد بعد على طلب الجزيرة، فإن انستجرام ردت بالقول إن الحساب لا يتعارض مع الخطوط التوجيهية الخاصة بها.