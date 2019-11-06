بعد عامين من اشارتها البذيئة لموكب ترامب.. راكبة الدراجة الشهيرة تفوز بمنصب فى فرجينيا

كتبت : نهال طارق

قالت شبكة سى إن إن ، إن راكبة الدراجة الشهيرة التى اعترضت قبل عامين على موكب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بإشارة بذيئة، تم تعيينها مسئولة عن مقاطعة ألجونكيان، بولاية فرجينيا

وأشارت الشبكة فى تقرير لها الأربعاء، إلى أن جولي بريكسمان كانت قد خسرت وظيفتها بعد إشارتها البذيئة لموكب الرئيس ترامب عام 2017 ، إلا أنها فازت مساء الثلاثاء فى انتخابات داخلية لتصبح مشرفة على المقاطعة.

وكانت بريكسمان تعمل قبل موقفها الشهير مدير تنفيذى للتسوق بشركة "أكريما إل سي"، إلا أن محاميها قال حينها إنها ارغمت على الاستقالة من منصبها بعد تعرضها لضغوط.