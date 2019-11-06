النيابة التونسية تنفى التحفظ على زوجة سامى الفهرى

وكالات

أكد الناطق الرسمى باسم النيابة سفيان السليطى، أن النيابة العمومية قد قررت الإحتفاظ بثلاث أشخاص بعد تواصل التحقيقات لأكثر من 12 ساعة ، وهم كل من سامي الفهرى والمتصرفة القضائية لشركة "برود كاكتوس" وكيل الشركة ولا وجود لأية تحفظ فى حق زوجة سامي الفهري.

كان متحدث قضائى فى تونس قد أعلن أمس الثلاثاء إن النيابة العامة أوقفت سامى الفهرى قطب الإعلام ومالك تلفزيون الحوار الخاص للاشتباه فى غسيل أموال وفساد مالي.

قال الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي والاقتصادي سفيان السليطي اليوم الأربعاء 06 نوفمبر 2019، إن إجراءات التفتيش التي تم القيام بها بمنزل سامي الفهري كانت في كنف القانون وبحضور الشرطة الفنية والمتهمين وأفراد عائلاتهم، وذلك في تصريح لراديو جوهرة أف أم.

وبيّن السليطي، أنه تمّ تفتيش كل من منزل سامي الفهري بحضور زوجته والشرطة الفنية ومنزل شقيقته المتصرفة السابقة في الشركة بحضور زوجها، ومنزل وكيل الشركة، مشددا على أنه تمّ مصادرة محجوزات "هامة" لها علاقة بملف القضية دون أن يكشف عن طبيعتها.

وأوضح السليطي أن ما تمّ اتخاذه من إجراءات في اطار هذه القضية تعتبر من صميم عمل النيابة العمومية، نافيا في نفس السياق الاحتفاظ بزوجة الفهري عكس ما تم تداوله.