العصمة بيد المرأة يثير الجدل فى السعودية ودار الإفتاء توضح الرأى الشرعى

كتب لؤى على

تصدر هاشتاج جواز العصمة بيد المرأة ، موقع تويتر بالمملكة العربية السعودية بعد تصريحات نقلتها صحيفة "عكاظ " العسودية عن لسان الشيخ عبد الله المنيع عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة، قال فيها إنه يجوز للمرأة أن تشترط أن تكون العصمة بيدها فى عقد الزواج، وفى حال اشترطت المرأة هذا الشرط واشتمل العقد عليه فهو جائز، حيث إن المسلمين على شروطهم".

تلك التصريحات شهدت على إثرها الآلاف من التغريدات من قبل السعوديين ما بين مؤيد ومعارض، وفيما يخص الرأى الشرعى الثابت لدار الإفتاء المصرية، أن عقد الزواج إذا نص على شرط يسمح للزوجة بتطليق نفسها فهو جائز، حيث أن الطلاق فى أصله هو حق للرجال لا للنساء، وجعله بيد النساء هو استثناء وخروج عن الأصل، وذهب الأحناف إلى جوازه إذا ابتدأت به المرأة، فقالت: زوجت نفسى منك على أن يكون أمرى بيدى أطلق نفسى كلما شئت، فقال الزوج: قبلت يكون أمرها بيدها.