السيارة الكهربائية الجديدة.. 200 سيارة بالسوق خلال أسبوعين و20 ألفا فى 2020

كتب زكى القاضى

كشف الدكتور ميشيل نايت، أحد علماء مصر بالخارج، ورئيس الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية الجديدة، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، أن السيارة ستطرح من خلال وزارة الإنتاج الحربى، خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع تقريبا، والكمية المبدئية هى 200 سيارة، ستكون بالحجز عن طريق موقع يتم تجهيزه الآن، مشيرا إلى أن الوزارة ستطرح ما يقارب 20 ألف سيارة مبدئيا، خلال العام المقبل.

وأضاف رئيس الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية الجديدة، فى حوار مع "اليوم السابع"، أن هناك احتمالية التقسيط، حيث تجرى مباحثات الآن مع أحد البنوك، للقيام بتلك الخطوة، كما يجرى الآن العمل على وضع خطة للتوزيع، تعلنها وزارة الإنتاج الحربى، باعتبارها الوكيل الوحيد لها، وستكون تلك المعارض فى كافة المحافظات.

وأوضح رئيس الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية الجديدة، أنه منذ الإعلان عن السيارة، والحديث عنها لا يكف، وجاء لنا عشرات آلاف من الاتصالات، وموزعين طلبوا التعاون معنا، وتقدمت 11 شركة بشكل فعلى حتى تكون وكيلا أو موزع للسيارة، مؤكدا أن وزارة الإنتاج الحربى تفضل الموزعين الصغار، وليس الوكلاء التقليدين، حتى يكون فرصة جديدة للشباب.