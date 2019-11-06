السيارة الكهربائية الجديدة.. طرح عربة بـ4 أبواب فى 2020 بـ170 ألف جنيه

كتب ـ زكى القاضى ـ تصوير حسين طلال

كشف الدكتور ميشيل نايت، أحد علماء مصر بالخارج، ورئيس الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية الجديدة، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، أن السيارة 4 أبواب ستطرح العام المقبل، وسعرها وقتها المبدئى لا يتجاوز 170 ألف جنيه.

وأضاف ورئيس الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية الجديدة، فى حوار لـ"اليوم السابع"، أن هذا النوع صنع خصيصا للطلاب، وربات المنزل، والموظفين، حيث يستخدمونها داخل المدن، أو فى الجامعات، أو فى " المشاوير" الداخلية، حيث تستطيع السيارة الجديدة أن تقوم بكل ذلك بأريحية شديدة، كما تستخدم فى المناطق الشعبية، لضيق الشوارع فيها.