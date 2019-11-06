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السفير المصرى بسيراليون يستقبل مهمة لجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 08:41 م
السفير المصرى بسيراليون يستقبل مهمة لجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة سفير مصر لدى سيراليون
كتب أحمد جمعة

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شارك سفير مصر لدى سيراليون ماهر المهدي في استقبال مهمة لجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة، وذلك خلال الفترة من ٣ إلى ٥ نوفمبر الجاري، بمعاونة المنسق المقيم للأمم المتحدة في سيراليون.
 
وقال السفير مهدي إن زيارة لجنة بناء السلام إلى سيراليون تأتي في إطار جولة الى دول اتحاد نهر المانو والذي يضم في عضويته كل من سيراليون وساحل العاج وليبيريا وغينيا.
 
وأضاف السفير مهدي أن لجنة بناء السلام تعنى بمساعدة الدول عقب انتهاء النزاعات بها، من أجل بناء واستقرار السلام ودعم الديموقراطية والتنمية وتعزيز حقوق الإنسان وكذا دفع التعاون الإقليمي، مشيراً إلى الجهود المصرية في أفريقيا في إطار تسوية النزاعات وإعادة الاعمار بعد انتهاء النزاعات.

 


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