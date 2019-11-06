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"الست فريال" عجوز تحلم بالحصول على غرفة بمساكن الإيواء فى البحيرة "صور"

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 07:00 ص
"الست فريال" عجوز تحلم بالحصول على غرفة بمساكن الإيواء فى البحيرة "صور" الست فريال
البحيرة - ناصر جودة

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"كل أمنية حياتى ألاقى أوضة تلمنى قبل ما أموت" بهذه الكلمات الموجعة يمكن تلخيص مأساة فريال محمد الصاوى التى تبلغ من العمر 71عاما والمقيمة بمركز حوش عيسى بالبحيرة.

على الرغم من كبر سنها وسوء حالتها الصحية إلا أن حلمها المشروع فى امتلاك شقة متواضعة ذات غرفة واحدة بمساكن الإيواء لسترها من قسوة الزمان كان الدافع الأساسى لطرق أبواب المسئولين كل يوم بلا كلل أو تعب للمطالبة بحقها فى العيش بكرامة فى أواخر عمرها.

وتروى الحاجة فريال مأساتها "تعبت من كثرة الطلبات والشكاوى واللف على مكاتب الموظفين علشان حد يغيثنى ويلبى طلبى ولكن للأسف مفيش حد بيعبرنى".

واضافت "عندى ولدين وبنت متجوزين بعيد عنى علشان كده ساكنة لوحدى فى شقة إيجار بمنطقة الطرانة بحوش عيسى ومهددة بالطرد كل يوم علشان مكسور عليا أكتر من 5 شهور إيجار".

وتابعت: قدمت من سنين على شقة غرفة وصالة فى مساكن الإيواء ولفيت كعب داير من وزارة الإسكان للمحافظة ومجلس المدينة ولكن بدون فايدة.

وعن حالتها المعيشية قالت الحاجة فريال "كنت بشتغل فى مصنع مواد غذائية وطلعت منه علشان سنى كبر وبأخد معاش من التضامن لا يزيد عن 300 جنيه مايكفوش عيش حاف ده غير مصاريف البيت والعلاج.

وأضافت أنها تواصلت مع مسئولى محافظة البحيرة لمساعدتها فى إيجاد حل لأزمتها وتوفير مسكن مناسب ولكن دون جدوى.

وطالبت فريال، اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالتدخل الفورى لحل مشكلتها والحصول على شقة فى مساكن الإيواء العاجل بحوش عيسى لسترها وحفظ كرامتها.

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البحيرة

حوش عيسى

مساكن الإيواء

محافظ البحرة

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