السبت.. ندوة بعنوان "محمد نبى الرحمة" بالجامع الأحمر فى غرب القاهرة

تقيم وزارة الأوقاف ندوة علمية كبرى بمسجد "الجامع الأحمر" – إدارة غرب القاهرة – محافظة القاهرة تحت عنوان: محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة"، عقب صلاة المغرب، السبت المقبل.
ويحاضر فى الندوة والدكتور محمود طه الشيمى الديوان العام، والدكتور عبدالخالق صلاح عبدالحفيظ، إمام وخطيب مسجد الفتح، والدكتور أحمد ربيع السيد إمام وخطيب بالإدارة.
وتقيم مديرية أوقاف الشرقية، أمسية دينية مساء غد الخميس احتفالا بالمولد النبوى الشريف يوم الخميس الموافق بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق عقب صلاة المغرب بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.
وتشمل الأمسية تلاوة للقارئ الدكتورعبدالفتاح الطاروطى، وكلمة للشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، وابتهالات للمبتهل الشيخ محمد عبدالقادر أبو سريع.
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