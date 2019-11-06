السبت.. ندوة بعنوان "محمد نبى الرحمة" بالجامع الأحمر فى غرب القاهرة

​كتب - إسماعيل رفعت

تقيم وزارة الأوقاف ندوة علمية كبرى بمسجد "الجامع الأحمر" – إدارة غرب القاهرة – محافظة القاهرة تحت عنوان: محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة"، عقب صلاة المغرب، السبت المقبل.

ويحاضر فى الندوة والدكتور محمود طه الشيمى الديوان العام، والدكتور عبدالخالق صلاح عبدالحفيظ، إمام وخطيب مسجد الفتح، والدكتور أحمد ربيع السيد إمام وخطيب بالإدارة.