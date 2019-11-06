الجيزة تفوز بـ 14 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية فى بطولات ذوى الاحتياجات الخاصة

فاز طلاب مدارس التربية الفكرية بالدقى، ومدرسة اللواء محمد نجيب بشمال الجيزة بأربع ميداليات ذهبية وخمس ميداليات فضية، وخمس برونزية فى البطولات الإقليمية لذوى الاحتياجات الخاصة، التى شارك فيها محافظات( القاهرة والجيزة والقليوبية) بحضور الدكتورة هالة عبد السلام مدير رعاية الموهوبين بوزارة التضامن الاجتماعى.

كانت المباريات فى ألعاب القوى وتنس الطاولة والجرى 450 متر، حيث هنأ خالد حجازى مير تعليم الجيزة، الفائزين بما حققوه من إنجاز.

وفى السياق أجرى خالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة زيارة لمدرسة شبرامنت الإعدادية بنات التابعة لإدارة ابو النمرس التعليمية حيث شهد مشروع تحلية مياه الشرب الذى نفذه مدير المدرسة معبرا عن إعجابه وسعادته بهذا المجهود المميز المبذول فى خدمة المنظومة التعليمية وأمر بمنحه مكافأة مالية قدرها الف جنيه لمدير المدرسة، كما صرف مكافأة ألف جنيه لمعلم التربية الاجتماعية بعد اصطحابه الطالبات إلى فناء المدرسة وقام بشرح الدرس بأسلوب التعلم النشط.