البيت الأبيض: واشنطن ملتزمة بإبرام اتفاق تجارى مع لندن

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أكد البيت الأبيض ، اليوم الأربعاء، التزام الولايات المتحدة الأمريكية بإبرام اتفاق تجارى مع بريطانيا، بعد تشكيك الرئيس دونالد ترامب بإمكانية التوصل إلى مثل هذا الاتفاق.

وذكر البيت الأبيض، فى بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، أن "الولايات المتحدة وبريطانيا ملتزمتان بالتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة ثنائية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد حذر الأسبوع الماضى، رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، من أن شروط اتفاق خروج بلاده من الاتحاد الأوروبى تشير إلى أنه فى ظل اعتبارات معينة لا يمكن إقامة تبادل تجارى مع الولايات المتحدة.

وتهدد تصريحات ترامب، بإلحاق الضرر بجونسون فى بداية حملته الانتخابية، لما لها من تداعيات هائلة على مكانة بريطانيا المستقبلية فى أوروبا وبقية العالم.