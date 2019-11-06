الأنبا مارك يعين كاهنا جديدا للخدمة بباريس والكنيسة تتلقى الطعون والتزكيات

سارة علام

تحتفل إيبارشية باريس وشمال فرنسا غدا الخميس، الموافق 7 نوفمبر، برسامة ميشيل واكيم فى درجة الكهنوت، كاهنا عاما على مذبح إيبارشية باريس وشمال فرنسا، إذ طلب الأنبا مارك أسقف باريس من شعب الكنيسة إرسال آرائهم على ايميل الايبراشية سواء أكانت طعون أم تزكيات، على أن تبدأ صلاة رفع البخور صباحًا في كنيسة العذراء والملاك رافائيل بالمطرانية، ثم يتم سيامته كاهنًا بيد الأنبا مارك أسقف إيبارشية باريس وشمال فرنسا.

كان البابا تواضروس الثانى قد زار باريس أكتوبر الماضى، والتقى شعب الكنيسة هناك واستقبله الرئيس ماكرون فى زيارة رسمية لقصر الإليزيه.