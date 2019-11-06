اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، وتتضمن عددا من التقارير المهمة اليوم الأربعاء، منها توجيه الرئيس عبد ألفتاح السيسى ببدء تشغيل أنفاق بورسعيد وافتتاحها رسميا الشهر الجارى، وارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 45.246 مليار دولار، وإصابة 3 مكسيكيين وسويسرى و4 أردنيين فى حادث جرش بالأردن.

السيسى يشدد على مفهوم "حقوق الإنسان الشامل" وعدم اختزالها بالجوانب السياسية.. ويوجه ببدء تشغيل أنفاق بورسعيد وافتتاحها رسميا الشهر الجارى

البنك المركزى يعلن ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 45.246 مليار دولار





الحكومة توافق على تمويل من البنك الدولى بـ500 مليون دولار خاص بالإسكان الاجتماعي

وزير الخارجية يبحث مع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى آخر تطورات ملف سد النهضة.. ومواجهة دور تركيا فى زعزعة أمن واستقرار المنطقة





أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 بـ670 جنيها.. وانخفاض أسعار الخضر وألفواكه.. الليمون والخيار والبصل بـ 5 جنيهات للكيلو

لوفتهانزا تلغى 1300 رحلة جوية غدا وبعد غد بسبب إضراب المضيفين فى ألمانيا

وزير الصحة الأردنى يعلن إصابة 3 مكسيكيين وسويسرى و4 أردنيين فى حادث جرش





المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات يعيد انتخاب خليفة بن زايد رئيساً للدولة لولاية رابعة

حمو بيكا بعد إخلاء سبيلة من النيابة: "اعتذرت للفنان هانى شاكر وكنت مضايق ومقصدش الإساءة"