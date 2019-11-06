إخلاء مطار ميلان مالبينسا الإيطالى للاشتباه فى "جهاز غريب"

كتب أحمد علوى

أخلت السلطات الإيطالية المبنى رقم 2 في مطار ميلان مالبينسا لمدة عشرين دقيقة اليوم الأربعاء، بسبب تهديد بوجود قنبلة.

ودارت الأحداث عندمنا تم تفتيش إحدى الحائقب التابعة للركاب باستخدام الاشعة السينية تم اكتشاف "جهاز مشبوه" في حقيبة يد ، وعلى الفور تم إطلاق صافرات الإنذار، واتباع خطة امنية لحماية الموجودين واخلاء المبنى بسلام.

ووفقاً للشرطة الايطالية فقد تم إلقاء القبض فورا على الراكب الذي كانت الأمتعة تخصه والتي تحتوي على "الجهاز المشتبه به" ، وهو جسم معدني ، بينما كان الركاب الآخرون يقومون بإجلاء المبنى.

وتم استقدام فريق بينما كان فريق متخصص فى إزالة وتفكيك المتفجرات ليتولى المسئولية عن الحقيبة ، وكانت هناك عدة فرق إطفاء في الموقع.