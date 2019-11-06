سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 12:52 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الفاكهة بسوق العبور اليوم .. والبرتقال والجوافة بـ2 جنيه

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 12:18 م
أسعار الفاكهة بسوق العبور اليوم .. والبرتقال والجوافة بـ2 جنيه فاكهة - أرشيفية
كتب أحمد حمادة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 6-11-2019 استقرارا لجميع الأصناف وفق الأسعار المقررة بسوق العبور للجملة.
 
وسجلت أسعار البرتقال البلدى 2-4 جنيهات، وسعر البرتقال السكرى بين 4-5 جنيهات، والبرتقال أبو سرة ليتراوح بين 2.5-4 جنيهات للكيلو، فيما استقر سعر اليوسفي عند 5 جنيهات، وتراوح سعل الليمون بين 7-11 جنيها للكيلو. 
 
واستقر سعر العنب الكرمسن 15 جنيها، فيما سجل العنب الرومي الأحمر 5- 7 جنيهات، سجل البلح سماني 3-5 جنيهات، والبلح الزغلول 3-7 جنيهات والبلح الرملي 5-8 جنيهات و البلح السلمي 15 جنيها والبلح البارحي سجل 20 جنيها. 
 
كما تراوحت أسعار الجوافة لتتراوح بين 2-4 جنيهات، كما انخفضت أسعار الرمان للترواح بين 3-6 جنيهات.
 
والجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف حيث تراوحت نسبة الانخفاض عن العام الماضي بين 30- 50%. 
 

اسعار الفاكهة

اسعار البرتقال

اسعار الجوافة

اسعار البلح

سوق العبور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مشي ورا المال.. أهل وجيران صابر مشهور يفضحون خيانته على شاشة الجزيرة

مشي ورا المال.. أهل وجيران صابر مشهور يفضحون خيانته على شاشة الجزيرة

السيارة الكهربائية الجديدة.. شحنها لا يتعدى 10جنيهات.. ولا تحتاج لأى صيانة

السيارة الكهربائية الجديدة.. شحنها لا يتعدى 10جنيهات.. ولا تحتاج لأى صيانة

وزير النقل يكلف بالتنسيق مع الشرطة لمنع الركاب من "تسطيح" الجرارات.. ويتعهد بحركة تغييرات بين القيادات خلال أيام.. ويطالب بالتنبيه على سائقى القطارات التعاون مع فنيى الصيانة.. ويأمر بالتعاقد على زى موحد

وزير النقل يكلف بالتنسيق مع الشرطة لمنع الركاب من "تسطيح" الجرارات.. ويتعهد بحركة تغييرات بين القيادات خلال أيام.. ويطالب بالتنبيه على سائقى القطارات التعاون مع فنيى الصيانة.. ويأمر بالتعاقد على زى موحد

صور.. لكل المصريين .. كيف تمتلك منزلا و10 أفدنة فى تجمعات سيناء.. 50 جنيها ثمن كراسة الشروط تباع بالقاهرة وسيناء.. 629 ألف جنيه قيمة المنزل والأرض.. 5% مقدم و20% من قيمة الأرض بعد عامين والباقى على 30 عاما

صور.. لكل المصريين .. كيف تمتلك منزلا و10 أفدنة فى تجمعات سيناء.. 50 جنيها ثمن كراسة الشروط تباع بالقاهرة وسيناء.. 629 ألف جنيه قيمة المنزل والأرض.. 5% مقدم و20% من قيمة الأرض بعد عامين والباقى على 30 عاما

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 6-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأربعاء 6-11-2019

رئيس مجلس الوزراء يهنئ المصريين بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف

رئيس مجلس الوزراء يهنئ المصريين بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف

السيارة الكهربائية الجديدة.. 200 سيارة بالسوق خلال أسبوعين و20 ألفا فى 2020

السيارة الكهربائية الجديدة.. 200 سيارة بالسوق خلال أسبوعين و20 ألفا فى 2020

السيارة الكهربائية الجديدة.. طرح عربة بـ4 أبواب فى 2020 بـ170 ألف جنيه

السيارة الكهربائية الجديدة.. طرح عربة بـ4 أبواب فى 2020 بـ170 ألف جنيه

مخلف جيش.. بريطانى يتبرع بحيواناته المنوية فيصبح أبا لـ110 أطفال.. استطاع الأولاد الوصول لأبيهم باستخدام الحمض النووى.. والأب: شعور ممتع للغاية.. وهيئة الخصوبة البشرية: زيادة 200% فى أعداد الباحثين عن أنسابهم

مخلف جيش.. بريطانى يتبرع بحيواناته المنوية فيصبح أبا لـ110 أطفال.. استطاع الأولاد الوصول لأبيهم باستخدام الحمض النووى.. والأب: شعور ممتع للغاية.. وهيئة الخصوبة البشرية: زيادة 200% فى أعداد الباحثين عن أنسابهم

أكرم‭ ‬القصاص يكتب: مناقشة لدور القوات المسلحة..هل يسيطر الجيش على الاقتصاد فى مصر؟..هل يمنع نشاط الجيش الاقتصادى القطاع الخاص من العمل.. وهل يحصل على إعفاء من الرقابة والضرائب وهل يؤثر على مهامه الأساسية؟

أكرم‭ ‬القصاص يكتب: مناقشة لدور القوات المسلحة..هل يسيطر الجيش على الاقتصاد فى مصر؟..هل يمنع نشاط الجيش الاقتصادى القطاع الخاص من العمل.. وهل يحصل على إعفاء من الرقابة والضرائب وهل يؤثر على مهامه الأساسية؟

"المشروعات القومية" توجه ضربة قاضية لـ"الشائعات الإخوانية".. الافتتاحات المتتالية تفضح كذب إخوان الإرهاب.. وتؤكد أن أكاذيب السوشيال ميديا لنشر الإحباط والتشكيك "فنكوش".. وخبراء: رسالة بقدرة مصر على الإنجاز

"المشروعات القومية" توجه ضربة قاضية لـ"الشائعات الإخوانية".. الافتتاحات المتتالية تفضح كذب إخوان الإرهاب.. وتؤكد أن أكاذيب السوشيال ميديا لنشر الإحباط والتشكيك "فنكوش".. وخبراء: رسالة بقدرة مصر على الإنجاز

إشادة عالمية بـ"اتفاق الرياض".. وعودة حكومة اليمن لـ"عدن" أولى ثمار "الاتفاق".. مجلس التعاون الخليجى يؤكد: خطوة تاريخية.. رئيس الشيشان: إيجابى لليمن.. الكويت: يمهد لحكومة صلبة.. الإمارات ترحب وتدعم

إشادة عالمية بـ"اتفاق الرياض".. وعودة حكومة اليمن لـ"عدن" أولى ثمار "الاتفاق".. مجلس التعاون الخليجى يؤكد: خطوة تاريخية.. رئيس الشيشان: إيجابى لليمن.. الكويت: يمهد لحكومة صلبة.. الإمارات ترحب وتدعم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة