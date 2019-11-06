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أخبار × 24 ساعة.. تسجيل مليون مواطن فى منظومة التأمين الصحى الشامل

الأربعاء، 06 نوفمبر 2019 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. تسجيل مليون مواطن فى منظومة التأمين الصحى الشامل منظومة التأمين الصحى الشامل
كتبت آية دعبس

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

التامين الصحى

التامين الصحى الشامل

النقل

وزارة التعليم

الرى

التغيرات المناخية

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