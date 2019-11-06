أخبار × 24 ساعة.. تسجيل مليون مواطن فى منظومة التأمين الصحى الشامل

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
التعليم: قرابة 60 ألفا سجلوا للحصول على الـ"ICDL" استعدادا لمسابقة الـ"120 ألف وظيفة".. وتؤكد: بعضهم اجتازها بمهارة فى أسبوع واحد وآخرون مستمرون فى دراستها.. الرسوم 600 جنيه والبوابة مستمرة فى تلقى الطلبات
"الشتاء يطرق الأبواب".. الزراعة تنفذ حزمة إجراءات احترازية لمواجهة إنفلونزا الطيور.. وتؤكد: الوضع آمن ومستقر.. الخدمات البيطرية: لجان تقصى بمزارع الدواجن والأسواق.. وسحب عينات بموقع الطيور المهاجرة
التموين ترسل رسائل sms للمستبعدين من منظومة دعم السلع لإنهاء إجراءات عودة بطاقاتهم بعد تقديم الأوراق المطلوبة.. وإعادة الإدراج بشكل فورى ضمن المقررات التموينية عقب فحص البيانات.. واستمرار صرف الخبز للجميع
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