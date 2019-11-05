7 معلومات عن أول شركة حكومية لإنشاء وإدارة المحطات بالموانئ البحرية

كتب رضا حبيشى

يقدم "اليوم السابع" فى 7 معلومات كل ما تريد معرفته عن الهدف من إنشاء شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض كأول شركة مصرية حكومية، متخصصة فى إنشاء وإدارة كافة أنواع المحطات بالموانئ البحرية، والموزعة ملكية رأس مالها بين هيئة ميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، وذلك بعد تشكيل مجلس إدارتها برئاسة اللواء عبد القادر درويش.

1ـ الهدف من تأسيسها إنشاء واستغلال وإدارة محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55: 62 بميناء الإسكندرية والساحات والأراضى الملاصقة لهذه الأرصفة.

2ـ ضمن أهدافها إنشاء واستغلال وإدارة محطات الحاويات وصوامع حفظ وتخزين الغلال بمختلف الموانئ.

3ـ الشركة تقوم بتقديم خدمات الشحن والتفريغ والتخزين والمستودعات بالموانئ المختلفة.

4ـ أهدافها إدارة المحطات متعددة الأغراض بالموانئ المختلفة داخل مصر وخارجها.

5ـ تقوم بأعمال التخليص الجمركي لصالح الشركة أو لصالح الغير أعمال الوكالة الملاحية فيما عدا خدمات نقل السائحين.

6ـ تقوم بتنفيذ مشروعات إنشاءات البنية الأساسية والبحرية للموانئ المختلفة داخل وخارج مصر لصالح الشركة أو لصالح الغير.

7ـ الشركة يملك فيها ميناء الإسكندرية 34% وتملك كلا من هيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحرى 33% .