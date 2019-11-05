سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 12:23 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وفد من هيئة مشروعات مياه الريف اليمنية يزور قناطر إسنا الجديدة.. صور

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 11:15 ص
وفد من هيئة مشروعات مياه الريف اليمنية يزور قناطر إسنا الجديدة.. صور وفد من هيئة مشروعات مياه الريف اليمنية يزور قناطر إسنا الجديدة
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة المورد المائية والرى المصرية، إن الإدارة العامة لقناطر إسنا الجديدة استضافت الأسبوع الحالى (34) متدربا من الهيئة العامة لمشروعات مياه الريف التابعة لدولة اليمن من مختلف القيادات والتخصصات الهندسية والجيولوجية بالهيئة ضمن برنامج الزيارة العلمية التى ينظمها قطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى.

 وقدم المهندس صبحى عامر - مدير عام قناطر إسنا الجديدة شرح تفصيلى لمكونات ومواقع قناطر إسنا الجديدة وملحقاتها كما تم مشاهدة عبور الوحدات السياحية عبر هويسى قناطر إسنا الجديدة وشرح نظام التحكم والتشغيل المصاحب لمرور الوحدات كما تم زيارة محطة توليد كهرباء إسنا وكذلك محطة المقننات المائية التابعة للمركز القومى لبحوث المياه.

يذكر أنه تم قناطر إسنا الحديدة عام 1994 تم خلف القناطر القديمة بحوالى 1200 مترا وذلك لتوفير المياه اللازمة لسد الاحتياجات المتزايدة للرى وكذلك لإمكانية توليد طاقة كهربائية تقدر بحوالى 635 جيجاوات ساعة سنويا وفضلا عن ذلك تطوير الملاحة النهرية عن طريق إنشاء هويس يسمح بمرور وحدتين ملاحيتين كبيرتين فى وقت واحد وكذلك زيادة الحمولة على الطريق الذى يربط بين ضفتى نهر النيل إلى 70 طنا بدلا من 20 طنا.

وتتكون قناطر إسنا الجديدة من سد ركامى يقع فى الناحية الشرقية لمجرى نهر النيل والغرض منه انحصار تدفق مياه النيل في هذه الناحية وهو عبارة عن طبقات من الركام يعلوها طبقات رملية وتربة زلطية وأخيرا دكة حجرية علي سطح السد، ويتخلل جسم السد ستارة من الخرسانة البلاستيكية تمتد حتى الطبقة الغير منفذة، ويبلغ طول السد 520 مترا، وعرضه عند القاع 225 مترا بينما يبلغ عرضه عند القمة 15 متراً، أما ارتفاعه فيصل إلى 22.5 مترا .

و يقع المفيض أيسر السد المصمت والغرض منه الحفاظ على منسوب المياه الطبيعى أمام القناطر عند منسوب (79.00 ) متراً، وكذلك تنظيم الفيضانات العالية التي يقارب تصرفها 7000 م3في الثانية ويبلغ طولها 173 مترا عند القمة وعرضها 35 مترا، وتتكون قناة المفيض من 11 فتحة عرض كل منها 12 مترا وهذه الفتحات مزودة ببوابات نصف قطرية.

وتتصل محطة الكهرباء بالهويس الملاحي بالبر الأيسر لنهر النيل عبر حوض التجميع ويبلغ طولها 110 مترا وعرضها 60 متراً، ويتم توليد الكهرباء عن طريق ستة تربينات كبسولية متصلة مباشرة بالمولدات الكهربائية ويتم نقل الطاقة المولدة والتى تقدر بحوالى 90 ميجاوات في الساعة إلي محطة كهرباء إسنا.

و يقع فى الناحية الغربية لمجرى نهر النيل ويتكون من حجرتين ويبلغ طوله 160 مترا وعرض الحجرة الواحدة 17 مترا أما الغاطس الملاحى، فلا يقل عن 3 متر، والهويس مجهز ببوابتين مروحيتين وبوابتين من النوع المنزلق وكذلك كوبري علوي مفصلى، ويتم ملء الهويس عن طريق قنوات جانبية متصلة بفتحات فى أرضية الهويس تسمح بالحصول علي المناسيب الملائمة لانتقال الوحدات النهرية بين أمام وخلف القناطر، و يتم التحكم فى غلق وفتح بوابات الهويس وبوابات القنوات الجانبية بواسطة شبكة الكترونية متقدمة.

 

وفد من هيئة مشروعات مياه الريف اليمنية يزور قناطر إسنا الجديدة (1)
وفد من هيئة مشروعات مياه الريف اليمنية يزور قناطر إسنا الجديدة (1)

 

وفد من هيئة مشروعات مياه الريف اليمنية يزور قناطر إسنا الجديدة (2)
وفد من هيئة مشروعات مياه الريف اليمنية يزور قناطر إسنا الجديدة (2)

 

 

وفد من هيئة مشروعات مياه الريف اليمنية يزور قناطر إسنا الجديدة (3)
وفد من هيئة مشروعات مياه الريف اليمنية يزور قناطر إسنا الجديدة (3)

 

 

وفد من هيئة مشروعات مياه الريف اليمنية يزور قناطر إسنا الجديدة (4)
وفد من هيئة مشروعات مياه الريف اليمنية يزور قناطر إسنا الجديدة (4)

 

 

وفد من هيئة مشروعات مياه الريف اليمنية يزور قناطر إسنا الجديدة (5)
وفد من هيئة مشروعات مياه الريف اليمنية يزور قناطر إسنا الجديدة (5)

 

 

وفد من هيئة مشروعات مياه الريف اليمنية يزور قناطر إسنا الجديدة (6)
وفد من هيئة مشروعات مياه الريف اليمنية يزور قناطر إسنا الجديدة (6)

 

 

وفد من هيئة مشروعات مياه الريف اليمنية يزور قناطر إسنا الجديدة (7)
وفد من هيئة مشروعات مياه الريف اليمنية يزور قناطر إسنا الجديدة (7)

 

 

وفد من هيئة مشروعات مياه الريف اليمنية يزور قناطر إسنا الجديدة (8)
وفد من هيئة مشروعات مياه الريف اليمنية يزور قناطر إسنا الجديدة (8)

 

 

وفد من هيئة مشروعات مياه الريف اليمنية يزور قناطر إسنا الجديدة (9)
وفد من هيئة مشروعات مياه الريف اليمنية يزور قناطر إسنا الجديدة (9)

 

 

وفد من هيئة مشروعات مياه الريف اليمنية يزور قناطر إسنا الجديدة (10)
وفد من هيئة مشروعات مياه الريف اليمنية يزور قناطر إسنا الجديدة (10)

 

 

وفد من هيئة مشروعات مياه الريف اليمنية يزور قناطر إسنا الجديدة (11)
وفد من هيئة مشروعات مياه الريف اليمنية يزور قناطر إسنا الجديدة (11)

 

 

وفد من هيئة مشروعات مياه الريف اليمنية يزور قناطر إسنا الجديدة (12)
وفد من هيئة مشروعات مياه الريف اليمنية يزور قناطر إسنا الجديدة (12)

 

 

وفد من هيئة مشروعات مياه الريف اليمنية يزور قناطر إسنا الجديدة (13)
وفد من هيئة مشروعات مياه الريف اليمنية يزور قناطر إسنا الجديدة (13)

 




 


قناطر إسنا الجديدة

الرى

اليمن

هيئة مياه الريف اليمنية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى أفريقيا

شاهد فى دقيقة.. مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى أفريقيا

الإسكان تشن حملة لإزالة التعديات على مساحة 150 ألف متر بالعاشر من رمضان‬

الإسكان تشن حملة لإزالة التعديات على مساحة 150 ألف متر بالعاشر من رمضان‬

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 5-11-2019

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 5-11-2019

المعاينة المبدئية لمصنع أبو حوا: مليار جنيه خسائر.. والنيابة تستمع للمديرين

المعاينة المبدئية لمصنع أبو حوا: مليار جنيه خسائر.. والنيابة تستمع للمديرين

هيئة الأرصاد: طقس الغد معتدل والعظمى بالقاهرة 28 درجة

هيئة الأرصاد: طقس الغد معتدل والعظمى بالقاهرة 28 درجة

الأزمات الاقتصادية تضرب المؤسسات الإعلامية في تركيا .. والغلق النتيجة

الأزمات الاقتصادية تضرب المؤسسات الإعلامية في تركيا .. والغلق النتيجة

سى إن إن: أوبر تتعرض لخسائر حادة رغم نمو إيرادات الشركة

سى إن إن: أوبر تتعرض لخسائر حادة رغم نمو إيرادات الشركة

إعصار أمريكى يهدد مناخ العالم.. الولايات المتحدة تعلن الخروج من اتفاقية المناخ.. ترامب يبلغ الأمم المتحدة بالانسحاب من اتفاق باريس.. فرنسا تعلن أسفها من القرار.. واليابان: انسحاب الولايات المتحدة مخيب للآمال

إعصار أمريكى يهدد مناخ العالم.. الولايات المتحدة تعلن الخروج من اتفاقية المناخ.. ترامب يبلغ الأمم المتحدة بالانسحاب من اتفاق باريس.. فرنسا تعلن أسفها من القرار.. واليابان: انسحاب الولايات المتحدة مخيب للآمال

فيديو معلوماتى.. أيه هى فيتامينات الطاقة وإزاى تكتشف نقصها فى جسمك

فيديو معلوماتى.. أيه هى فيتامينات الطاقة وإزاى تكتشف نقصها فى جسمك

صور.. الحكومة: نستهدف تطوير 143 قرية ضمن المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة

صور.. الحكومة: نستهدف تطوير 143 قرية ضمن المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة

الصحة: تقديم الخدمة الصحية بالمجان لـ166 ألف مواطن من خلال 134 قافلة فى شهر

الصحة: تقديم الخدمة الصحية بالمجان لـ166 ألف مواطن من خلال 134 قافلة فى شهر

تباين بين القراء حول مساهمة قانون تنظيم الفتوى العامة فى مواجهة فوضى الفتاوى

تباين بين القراء حول مساهمة قانون تنظيم الفتوى العامة فى مواجهة فوضى الفتاوى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة